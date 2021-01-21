В Бурятии убийцу нашли в сугробе

Мужчина, убивший односельчанку, прятался под снегом



В Бурятии накануне около полуночи в одном из домов села Нюки Кабанского района обнаружено тело 31-летней местной жительницы с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний ранее судимый сосед покойной. Женщина в компании с ним распивала спиртные напитки.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый ранее за различные преступления отбывал наказания в исправительных колониях соседнего региона. Около полутора лет назад после освобождения он с другом приехал в село Нюки, где после знакомства поселился у одинокой местной жительницы. Нынче 19 января к ним в гости пришла соседка. Вместе они стали употреблять спиртные напитки.



Во время застолья, опьянев, соседка из-за незначительного повода стала оскорблять собутыльника нецензурной бранью. Обвиняемый с тюремным прошлым в ответ схватил со стола нож и нанес им удары в шею и грудь женщине. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Около полуночи к ним в дом пришел сожитель покойной, который стал беспокоиться из-за ее длительного отсутствия и отправился на поиски. Обнаружив тело, он позвонил в правоохранительные органы. В этот момент злоумышленник выскочил на улицу и скрылся. По пути, увидев большой сугроб, он забрался в него и попытался укрыться под снегом. Но его быстро обнаружили и задержали сотрудники полиции.



Ведется следствие, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Фото: buryatia.sledcom.ru

