Премьер Монголии ушел в отставку после инцидента с роженицей

«Государство должно быть всевидящим и всеслушающим», заявил Ухнаагийн Хурэлсух



Парламент Монголии накануне принял постановление об уходе в отставку премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха. За отставку 31-го премьер-министра и его кабинета проголосовали 60 (95,2%) из 63 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании., сообщает



На пленарном заседании парламента депутат С.Бямбацогт подчеркнул, что это первый случай, когда премьер-министр уходит в отставку по собственному желанию с тех пор, как Монголия приняла свою первую демократическую Конституцию в 1992 году.



В то же время депутат Б.Баярсайхан отметил, что просьба премьер-министра уйти в отставку по собственному желанию – это новая политическая культура. Он также подчеркнул, что произошедшее два дня назад событие показало уровень ответственности и этики некоторых чиновников госслужбы.



Премьер-министр У.Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку на пресс-конференции. Поводом для такого шага стал



«От имени госслужащих за их безответственность и от себя лично я выражаю сожаление по поводу произошедшего», - заявил У.Хурэлсух.



Далее он продолжил, что в условиях пандемии коронавируса правительство и Государственная чрезвычайная комиссия мобилизовали все свои ресурсы. В результате своевременно принятых мер в настоящее время в Монголии не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса.



«В прошлом году были приняты меры по введению строгого карантина в столице с населением 1,6 миллиона человек и полному ограничению передвижения в некоторых аймаках. При этом были допущены и ошибки. Трудности случаются, бывают ошибки, когда что-то делается впервые», - отметил он.



«Два члена моего кабинета подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок. Я человек военный. Если мы сражаемся и не побеждаем вместе в сражении, то остаемся на поле битвы. Когда этот кабинет был впервые сформирован, мы планировали работать в команде. К сожалению, этого не произошло. Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», - сказал премьер-министр У. Хурэлсух.



Он отметил, что решение об отставке с поста премьер-министра было принято для предотвращения возникновения непонимания в отношениях между президентом и институциональной структурой правительства и общественных беспорядков, связанных с этим обстоятельством.



Фото: montsame.mn Парламент Монголии накануне принял постановление об уходе в отставку премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха. За отставку 31-го премьер-министра и его кабинета проголосовали 60 (95,2%) из 63 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании., сообщает МОНЦАМЭ На пленарном заседании парламента депутат С.Бямбацогт подчеркнул, что это первый случай, когда премьер-министр уходит в отставку по собственному желанию с тех пор, как Монголия приняла свою первую демократическую Конституцию в 1992 году.В то же время депутат Б.Баярсайхан отметил, что просьба премьер-министра уйти в отставку по собственному желанию – это новая политическая культура. Он также подчеркнул, что произошедшее два дня назад событие показало уровень ответственности и этики некоторых чиновников госслужбы.Премьер-министр У.Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку на пресс-конференции. Поводом для такого шага стал случай перевода два дня тому назад роженицы без теплой одежды с младенцем из столичного роддома в ковидный центр . Премьер выразил искреннее сожаление за допущенную при этом ошибку и бесчеловечность ответственных лиц.«От имени госслужащих за их безответственность и от себя лично я выражаю сожаление по поводу произошедшего», - заявил У.Хурэлсух.Далее он продолжил, что в условиях пандемии коронавируса правительство и Государственная чрезвычайная комиссия мобилизовали все свои ресурсы. В результате своевременно принятых мер в настоящее время в Монголии не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса.«В прошлом году были приняты меры по введению строгого карантина в столице с населением 1,6 миллиона человек и полному ограничению передвижения в некоторых аймаках. При этом были допущены и ошибки. Трудности случаются, бывают ошибки, когда что-то делается впервые», - отметил он.«Два члена моего кабинета подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок. Я человек военный. Если мы сражаемся и не побеждаем вместе в сражении, то остаемся на поле битвы. Когда этот кабинет был впервые сформирован, мы планировали работать в команде. К сожалению, этого не произошло. Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслушающим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», - сказал премьер-министр У. Хурэлсух.Он отметил, что решение об отставке с поста премьер-министра было принято для предотвращения возникновения непонимания в отношениях между президентом и институциональной структурой правительства и общественных беспорядков, связанных с этим обстоятельством.Фото: montsame.mn