В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 29 222

В стационарах получают лечение 1 107 пациентов с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 29 222. Это на 153 случая больше, чем было в четверг, 54% (15 656) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 645 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 153 новых случаев коронавируса: 116 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 759 человек.



В стационарах получают лечение 1 107 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 805. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 28.



Амбулаторное лечение проходят 953 пациента с COVID-19, наблюдаются 1 592 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 26 517 (+167) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 1 769 коек, занято – 1 107, свободны – 662 койки. Занятость коечного фонда составляет 62,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 805 человек, с нарастающим итогом – 770 181 человек.



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