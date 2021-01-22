Жителей Бурятии призвали не навещать пожилых в Сагаалган

Доля пациентов, умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, составляет 86,4%



В Бурятии мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции начали подготовку к встрече нового года по лунному календарю и празднованию народного праздника Сагаалгана (праздника Белого месяца), сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Улан-Удэ и в районах начинается информационно-разъяснительная работа, направленная на защиту старшего поколения от инфицирования коронавирусом. Мобильные группы проводят профилактические беседы с жителями республики о необходимости соблюдения профилактических мер: ношения маски, соблюдения социальной дистанции.



«Во время подготовки к новогодним праздникам была значительно усилена работа мобильных групп. Они контролировали обеспечение безопасности для посетителей торговых центров, общепитов, пассажиров транспорта. Нам удалось пройти этот период без вспышек и роста заболеваемости. На сегодняшний день стоит задача – не допустить роста в период празднования Сагаалгана. По нашим обычаям и традициям мы почитаем наших старших, ходим в гости и угощаемся белой пищей. Но этот год особенный. В этот раз надо проявить заботу о нашем старшем поколении и обезопасить их. Поэтому мы призываем всех жителей Бурятии ограничить контакты, не посещать массовые мероприятия», - обратился к жителям Бурятии заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



В республике продолжается режим ограничительных мероприятий. Ежедневно регистрируется в среднем 150 новых случаев инфицирования. В стационарах находятся 1117 пациентов, на амбулаторном лечении 959 больных. Умерло от COVID-19 643 человека. Доля умерших старше 60 лет составляет 86,4%.



Фото: egov-buryatia.ru

