В Бурятии прокуратура требует лишить родительских прав мать крайне истощенной девочки

Меры по обеспечению прав и интересов несовершеннолетнего ребенка приняты после прокурорской проверки



В Бурятии прокуратура подала исковое заявление о лишении родительских прав матери 13-летней девочки, поступившей в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайней степени истощения с весом 14 кг, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Прокурорская проверка установила, что мать ребенка-инвалида ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, не заботится о его здоровье, злоупотребляет спиртными напитками. По материалам проверки 25 декабря 2020 года в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Кроме того, выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав семья при наличии оснований не признана находящейся в социально-опасном положении. Школа, в которой обучается девочка, о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей не сообщала.



Заиграевская центральная районная больница, зная о том, что родитель не выполняет рекомендации врача, не проходит с ребенком-инвалидом медицинского обследования, отказывается от госпитализации, не проинформировала орган опеки и попечительства.



В связи с этим прокурор района внес представления главе Заиграевского района и главному врачу Заиграевской центральной районной больницы, по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение представлений в полном объеме находится на контроле прокуратуры.



В настоящее время



Фото: pixabay.com

В Бурятии прокуратура подала исковое заявление о лишении родительских прав матери 13-летней девочки, поступившей в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайней степени истощения с весом 14 кг, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Прокурорская проверка установила, что мать ребенка-инвалида ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности, не заботится о его здоровье, злоупотребляет спиртными напитками. По материалам проверки 25 декабря 2020 года в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).Кроме того, выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав семья при наличии оснований не признана находящейся в социально-опасном положении. Школа, в которой обучается девочка, о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей не сообщала.Заиграевская центральная районная больница, зная о том, что родитель не выполняет рекомендации врача, не проходит с ребенком-инвалидом медицинского обследования, отказывается от госпитализации, не проинформировала орган опеки и попечительства.В связи с этим прокурор района внес представления главе Заиграевского района и главному врачу Заиграевской центральной районной больницы, по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение представлений в полном объеме находится на контроле прокуратуры.В настоящее время девочка находится в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Фото: pixabay.com