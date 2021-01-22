В России найден автомобиль, сменивший 67 хозяев за шесть лет

Судя по всему, через него просто «прогоняли» госномера, хотя еще и реально ездили



Эксперты платформы



Первый период владения длился три года и пять месяцев. Затем два года и три месяца. Дальше история владений резко сократилась. Вплоть до одного дня. Загадка «популярности» этой конкретной машины вполне объяснима. Владелец автомобиля, вероятнее всего, занимался перепродажей госномеров. Суть в том, что при покупке номера его нужно оформить на какой-нибудь автомобиль, а потом уже продавать. Эта «Тойота» стала именно тем «проходным» авто, через которое «прогоняли» номера.



Любопытно, что в 2018 году у машины в два раза «скрутили» пробег. А в 2019 году автомобиль попал в ДТП и получил слабые повреждения. Так что, на иномарке еще и ездили в прямом смысле этого слова.



Сервис «Автокод» – единая платформа для настоящих и будущих автовладельцев Российской Федерации и других стран, желающих получать полную оперативную информацию о истории владения и эксплуатации конкретного автомобиля.



Фото: drom.ru Эксперты платформы avtocod.ru проанализировали базу данных проверки авто по госномеру и выявили автомобиль с самым большим количеством владельцев. Им оказалась Toyota Vitz 2000 года. За 6 лет и 10 месяцев эксплуатации машина принадлежала 67 собственникам.Первый период владения длился три года и пять месяцев. Затем два года и три месяца. Дальше история владений резко сократилась. Вплоть до одного дня. Загадка «популярности» этой конкретной машины вполне объяснима. Владелец автомобиля, вероятнее всего, занимался перепродажей госномеров. Суть в том, что при покупке номера его нужно оформить на какой-нибудь автомобиль, а потом уже продавать. Эта «Тойота» стала именно тем «проходным» авто, через которое «прогоняли» номера.Любопытно, что в 2018 году у машины в два раза «скрутили» пробег. А в 2019 году автомобиль попал в ДТП и получил слабые повреждения. Так что, на иномарке еще и ездили в прямом смысле этого слова.– единая платформа для настоящих и будущих автовладельцев Российской Федерации и других стран, желающих получать полную оперативную информацию о истории владения и эксплуатации конкретного автомобиля.Фото: drom.ru