В Бурятии снизился объем заготовки древесины

В республике использован всего 21% от годовой расчетной лесосеки



В Бурятии в 2020 году объем заготовки древесины снизился на 6% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году заготовлено 2,2 миллиона кубометров древесины, что составляет всего 21% от годовой расчетной лесосеки, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Снижение объемов заготовки связано с ужесточением требований рубок. Так, запрещена рубка в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а также в орехово-промысловых зонах.

В связи с процедурой расторжения договоров аренды лесных участков, расположенных в Центральной экологической зоне, специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства проводят работу по подготовке лесных участков вне территории Центральной экологической зоны Байкала для предоставления их в аренду на условиях конкурса.



Кроме этого, в 2020 году снизилось количество лесных участков для осуществления рекреационной деятельности и ведения сельского хозяйства. Если в 2019 году по данным видам использования было заключено 162 договора аренды, то в прошлом году количество договоров снизилось до 149.



Между тем, в 2020 году увеличилось количество арендованных лесных участков для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации линейных объектов, а также выращивания посадочного материала.



Следует отметить, что лесопользователи, которые вырубают леса при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий, заключая договор аренды, берут на себя обязательства по компенсационному лесовосстановлению. Это означает, что лесопользователи в полном объеме восстанавливают вырубленные леса, на территории лесного фонда.



Фото: РАЛХ





