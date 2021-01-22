Глава Бурятии встретился со слепым 16-летним программистом

Алексей Цыденов восхитился талантом юноши и призвал поддержать улан-удэнца
Накануне в социальной сети Инстаграм глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал пост, посвященный 16-летнему Александру Халмактанову. Глава региона выразил восхищение юношей – Александр не видит с детства, но при этом уже знает английский и немецкий языки, а также программирует на языке Паскаль с использованием специальной программы, которая озвучивает все действия и все, что написано на экране.
– Полон планов и стремлений. Дай Бог, чтобы в жизни у него все получилось. Он сам и его мама делают для этого все, что могут. И даже больше! Очень сильные люди. Друзья, подпишитесь на его аккаунт, пусть так они почувствуют нашу поддержку, – написал Цыденов на своей странице.
Вдобавок, Александр Халмактанов умеет играть на пианино. В декабре 2020 года молодой человек стал лауреатом государственной премии – как сообщают на сайте правительства, на данный момент он учится в 8 классе детской школы искусств №3 в Улан-Удэ, специальность «Фортепиано». Молодой человек уже попадал в поле зрения СМИ – о нем написана целая статья на сайте Московского центра развития социальных инноваций за 2017 год.
– Халмактанов Александр из Улан-Удэ, ему 13 лет и он занимается робототехникой в клубе «РОБОТРЕК» под руководством тренера-наставника Цыренова Чингиса. Ниже статья, написанная тренером и мамой Александра, по нашей просьбе. Мы очень хотим, чтобы эту статью прочитало как можно людей, чтобы детки с ОВЗ и их семьи не теряли надежду, шли к своей цели, – отмечают в статье.
Специалисты отмечают, что восхищаются «жизнелюбием, целеустремленностью, любознательностью, оптимизмом этого мальчика, а также его родителями, которые поддерживают его во всем и верят в него».
Фото: со страницы Алексея Цыденова в Инстаграм
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