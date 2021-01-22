Глава Бурятии встретился со слепым 16-летним программистом

Алексей Цыденов восхитился талантом юноши и призвал поддержать улан-удэнца







Накануне в социальной сети Инстаграм глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал пост, посвященный 16-летнему Александру Халмактанову. Глава региона выразил восхищение юношей – Александр не видит с детства, но при этом уже знает английский и немецкий языки, а также программирует на языке Паскаль с использованием специальной программы, которая озвучивает все действия и все, что написано на экране.