Общественники продолжают выявлять нарушения на строительстве онкодиспансера в Улан-Удэ

Опубликовано новое расследование относительно строительства второй очереди медучреждения

Лариса Ситник. «Номер один»

Фото: "Номер один"



Общественник Антон Котенко и член комиссии по противодействию коррупции при главе Республики Бурятия Игорь Трофимов опубликовали новое расследование относительно строительства второй очереди онкодиспансера. Онкологический диспансер в Улан-Удэ должны были достроить 15 ноября 2020 года, однако работы там в самом разгаре.Напомним, строительство онкологического диспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. Объект состоит из двух очередей: в 2013 году введено в эксплуатацию здание лучевой терапии - первая очередь реконструкции медучреждения. Работы по запуску второй очереди, включающей в том числе поликлинику, приостановлены в 2016 году из-за нехватки федерального финансирования.В феврале 2018 года правительство Бурятии и Минздрав РФ подписали соглашение о выделении из федерального бюджета 2,7 млрд рублей (781 млн рублей из них выделен на строительство поликлиники в 2018 году), и работы продолжились. Летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, введена в эксплуатацию.Оставалось завершить строительство стационара, но проблемы начались еще на этапе проведения торгов по определению подрядчика, который должен завершить строительство. Строительство второй очереди онкодиспансера оценили примерно в 1,5 млрд. Планировалось, что стационар введут в эксплуатацию в 2021 году – такое обещание давал и.о. начальника Управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков.- Лечебно-лабораторный комплекс со стационаром на 150 коек планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. В ноябре 2020 года будут закончены строительно-монтажные работы, начнется установка медоборудования, пусконаладочные работы, - говорил Имеков год назад, отмечая, что работы идут по графику, отставаний нет.Что помешало закончить строительство вовремя, не известно.31 мая 2019 года на сайте госзакупок было размещено объявление о проведении аукциона на проведение общестроительных работ «инженерные сети» на второй очереди строительства онкодиспансера.На участие в данном аукционе подано четыре заявки от организаций: «Стройинком», «Бурятпроектреставрация», «Дом 2000», «Востсибстрой». Начальная цена лота составляла 773,7 млн рублей.В результате рассмотрения документов отклонены заявки «Дом 2000» в связи с непредоставлением документов, подтверждающих опыт проведения аналогичных работ, и «Стройинкома» в связи с отсутствием одобрения соучредителя о заключении крупной сделки. Однако фактически у «Стройинкома» имелось разрешение соучредителя на совершение сделок по результатам электронных аукционов на сумму до 3 млрд рублей. При этом аналогичное нарушение имелось у «Востсибстроя», однако аукционная комиссия указанного участника к торгам допустила.28 сентября 2019 года «Бурятпроектреставрация» признана победителем аукциона, несмотря на то, что «Стройинком» предложил свои услуги на 122 млн рублей дешевле.«Стройинком» результаты аукциона решил обжаловать в антимонопольной службе. Жалобу организации признали обоснованной, сделку приостановили, аукционной комиссии выдали предписание устранить выявленное нарушение, а именно отменить протокол подведения итогов на участие в электронном аукционе и провести повторное рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе.Тем не менее Управление капитального строительства Бурятии (УКС), выступавшее заказчиком по всем тендерам, касающимся онкодиспансера, наплевав на решение антимонопольщиков, заключило контракт с «Бурятпроектреставрацией».12 сентября неустановленные лица, используя электронную цифровую подпись одного из сотрудников УФАС, незаконно сняли блокировку подписания контракта в электронной системе на 48 минут. За это время заказчик - УКС правительства РБ - успел подписать контракт с ООО «Буряпроектреставрация».- Ведущий специалист отдела размещения госзакупок УКС пояснил, что 12 сентября в начале рабочего дня в кабинет размещения госзаказов, где находится его рабочее место, зашел руководитель УКС Виктор Гусляков и дал указание подписать все госконтракты, в том числе контракт с «Бурятпроектреставрацией». Специалист выполнил указание своего руководителя и подписал контракт, - следует из материалов постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.Антимонопольщики обратились в Арбитражный суд. В октябре того же года суд вынес решение: отменить контракт, разыграть заново.Спустя два месяца со дня подписания контракта казенное учреждение перечислило обществу 325 млн рублей за часть выполненных ремонтных работ. Однако, согласно материалам МВД по Бурятии, оплаченные заказчиком работы не выполнены, а акты выполненных работ подписаны инженером УКС по указанию руководства.Но, несмотря на прямые доказательства сомнительной сделки и мошеннические действия, в возбуждении уголовного дела руководителю УФАС (на тот момент им являлась Елизавета Потапова) и директору «Стройинкома» было отказано.«Поскольку срок исполнения госконтракта не истек, то в настоящее время нарушения, допущенные при его исполнении, относятся к договорным отношениям и регулируются нормами гражданского законодательства. В свою очередь, в действиях должностного лица Виктора Гуслякова имеются признаки дисциплинарного проступка и административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.9 (ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления) и 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор). В соответствии с п. 20 Инструкции «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах системы СК РФ» заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки. Таким образом, в действиях руководителя УКСа не усматриваются достаточные данные, свидетельствующие о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), поясняется в материалах постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.Уголовное дело в отношении руководителя УКСа все же возбудили, однако по другому поводу – за оплату фактически непоставленного медицинского оборудования. 28 января 2020 года появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении начальника УКСа по статье 292 УК РФ (служебный подлог). Позже Виктору Гуслякову в рамках уже возбужденного уголовного дела добавили новую статью – 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 7 августа 2020 года начальник УКСа покинул свой пост. В декабре дело экс-руководителя УКСа правительства республики направлено в суд.Несмотря на то, что в возбуждении уголовного дела УФАС отказали, разбирательство относительно законности сделки между УКСом и «Бурятпроектреставрацией» продолжилось в арбитражных судах.Как мы уже указали выше, Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск УФАС. Однако УКС решил обжаловать это решение, и апелляционный суд поставил под сомнение как факт нарушения публичных интересов заключением этого контракта, так и полномочия антимонопольного органа по подаче подобного иска. Однако антимонопольщики не сдались и теперь уже сами решили опротестовать решение. В итоге третья, кассационная судебная инстанция постановила, что у апелляционного суда не имелось правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Бурятии. Контракт был заключен, несмотря на наличие прямого запрета антимонопольного органа, что уже является нарушением публичных интересов. Таким образом, контракт Управления капитального строительства правительства Бурятии и ООО «Бурятпроектреставрация» признан судом недействительным.10 декабря 2020 года Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) потребовало от компании «Бурятпроектреставрация» вернуть 635 млн рублей, выделенных на строительство онкодиспансера в Улан-Удэ. Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Бурятии. Однако уже на следующий день по неизвестным причинам учреждение заявило ходатайство о возврате искового заявления.Итог всей этой истории пока один – сроки появления в Бурятии крупнейшего онкологического диспансера сильно отодвинулись. В 2021 году онкодиспансер празднует 10-летие начала строительства. Больным придется снова подождать.