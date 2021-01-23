Природа ритуалов

Почему они так прочно вошли в нашу жизнь?



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Наша жизнь полна всевозможных ритуалов. В череде будней мы даже не замечаем, как совершаем их. Празднование дня рождения, чоканье бокалами за столом, рукопожатие – все это разного рода ритуалы, у которых, как оказалось, одна природа. Зачем мы их соблюдаем, какую функцию они несут и как рождаются, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Начнем с того, что включает в себя этот термин. Наиболее распространенное классическое определение ритуала – это повторяющееся и обычно имеющее символическое значение действие. Основная их функция в наиболее общем плане – усиление различных биологических сигналов. Когда мы говорим о ритуалах, подразумеваем определенный порядок выполняемых действий. Которые не просто повторяются, они стереотипны, и эта их стереотипность усиливает тот или иной сигнал.В человеческой жизни огромнейшее количество различного рода ритуалов. Например, повседневный ритуал утреннего туалета. Мы встаем, умываемся, чистим зубы – эти действия выполняем в определенной последовательности. Ритуалы также могут быть религиозного или мистического характера, так называемые обрядовые – поставить свечку, отпевание, крещение. В буддизме, шаманизме также очень много ритуалов. Например, социального взаимодействия - приветствия и прощания. Есть межличностные.Куда бы мы ни посмотрели, на какие бы сферы жизни человека ни глянули, начиная с его повседневных дел, заканчивая самыми сложными социальными взаимодействиями, везде встретим повторяющиеся действия, которые, по сути своей, называются ритуалами.В этом плане очень интересно то, откуда они берутся. Интересно, что ритуалы часто имеют символическое значение. Например, в приветствии в японской культуре большое значение имеет глубина поклона. Ритуалы всегда что-либо означают, хотя некоторые из них настолько нам привычны, что мы даже не задумываемся о смысле их. Например, чоканье бокалами за столом. Или снятие головного убора, или обычай здороваться за руку. Как правило, смыслы, что закладывались в них, уже утеряны, хотя сами действия остались.Откуда появляются ритуалы? Очень интересный вопрос, поскольку на него можно ответить с разных позиций. С точки зрения социологии и культурологии ритуал рассматривается с позиций того смысла, который он в себе несет. Например, в приветствии заложен посыл демонстрации своих дружелюбных намерений, дескать, смотри, у меня в руках нет оружия. Снять шапку - значит показать свое доверие другому человеку. Представления о смысле сложных ритуалов, как правило, известны только хранителям этих самых ритуалов, глубоко посвященным в них людям. Например, если говорить о шаманских обрядах.Какой смысл вкладывается в различные ритуальные действия – это вопрос культурологический. С точки зрения психологии интересны две вещи: первая – это какую психологическую функцию несут ритуалы, зачем выполнять ритуальные действия конкретному человеку даже тогда, когда он не понимает их смысла, но все равно их выполняет. Например, надевать обувь только с правой ноги, плевать три раза через плечо, стучать по дереву. Почему их соблюдает даже тот, кто не верит в приметы и ритуалы?Второй вопрос – как ритуальные действия возникают. Почему именно ритуал возник в таком виде? Почему для того, чтобы дело удалось, нужно постучать именно по дереву? Почему три раза?Начнем с первого. Какую функцию выполняют ритуалы? Достаточно простую - психологической защиты, поскольку ритуальные, стереотипно повторяющиеся действия, определенный порядок их выполнения дает ощущение стабильности и уверенности. Благодаря чему человек может справиться с тревогой, с чувством неуверенности и неопределенности, беспокойством. Выполняя стереотипные повторяющиеся действия, он берет под контроль тревожные переживания.Если рассматривать, как развивается то или иное ритуальное поведение в онтогенезе, в процессе индивидуального развития человека, то мы увидим, что максимальный расцвет приходится на детский возраст. Дети, в первую очередь дошкольного и младшего школьного возраста, это те люди, которые строго следуют правилам, даже не понимая их смысла. Поскольку это дает им определенное чувство уверенности. В этом плане ритуальное поведение для детского возраста – это нормативное поведение.У взрослых тоже есть ритуальное поведение, но оно, как правило, носит социальный характер. То есть как некий привычный способ взаимодействия, принятый в той или иной группе. Те же самые ритуалы приветствия, выполняющие социальную функцию. Но у взрослых ритуалы также могут выполнять функцию психологической защиты с целью справиться с тревожными состояниями. Постучать по дереву – ритуал, призванный оградить от плохого, защититься.- Похороны помогают пережить удар от ухода человека. Ритуальные действия, связанные с возможностью поплакать, попрощаться, помогают человеку легче перенести горе. Ритуалами человек пытается контролировать события, ведь жизнь – явление непредсказуемое.В наиболее сложных случаях, когда уровень тревоги оказывается чрезмерно выражен, выведен на уровень патологических состояний, начинает проявляться такое обсессивно-компульсивное поведение, которое, по своей сути, тоже является ритуальным. Так, появляются различного рода навязчивые движения, с помощью которых человек пытается справиться с тревожностью. В этом плане стереотипные действия при аутизме, различного рода психических заболеваниях типа шизофрении тоже имеют ту же самую функцию успокоения, взятия событий под контроль.В этом плане выполнение тех или иных обрядов, призванных либо избежать каких-то негативных последствий, либо, наоборот, привлечь благоприятные события, могут быть рассмотрены в качестве поведения, связанного с психологической защитой. Выполнение определенных религиозных обрядов в том числе. Замечено, что чем нестабильнее обстановка в том или ином регионе, тем больше в этой социальной общности различного рода религиозных последователей. Потому что ритуальное поведение дает чувство защищенности в тревожных и неопределенных ситуациях.С точки зрения психологии, помимо психологической защиты, ритуальное поведение выполняет и функцию социального взаимодействия, очень тесно сопряженную со стереотипами.Второе – как появляется то или иное ритуальное поведение? В этом плане теорий не так и много. Ответ на этот вопрос дал американский ученый бихевиорист Беррес Скиннер. Он известен как автор теории оперантного научения. Это теория о том, как закрепляются те или иные формы поведения. Поведение, которое подкрепляется, то и закрепляется.Он проводил очень много экспериментов с животными, в основном с мышами, обучал их, дрессировал. Он поставил такой эксперимент: соорудил ящик Скиннера, в него поместил животное, при определенных условиях туда подавалась пища. Ученый задумался - что будет, если подкрепление (пища) будет подаваться не при выполнении каких-то условий животными, а случайно?Поставил эксперимент на голубях. Давал подкрепление случайным образом. Оказалось, что у птиц случайное поведение формировало ритуальное поведение. То есть закреплялось то поведение, на которое приходилось случайное подкрепление. Например, сидит голодный голубь и начинает кружиться вокруг своей оси. В этот момент ему падает кусочек еды. Кружение получило подкрепление. Птица начинает крутиться вокруг своей оси, чтобы получить еще подкрепление. Голубь крутится до тех пор, пока случайным образом снова не получит кусочек.Так это поведение начинает закрепляться. То есть чтобы получить еду, голубь все чаще и чаще демонстрирует это поведение, а подкрепление в конечном итоге все равно приходит, потому что оно случайно и подкрепляет это случайное поведение. В итоге каждый голубь выпрашивал еду своим собственным, индивидуальным ритуалом: кто-то крутился вокруг своей оси, кто-то хлопал крыльями, а кто-то точил клюв.Этот эксперимент показал, что ритуальное поведение на своем базовом уровне, если не касаться вопроса его смысла, формируется абсолютно случайно.- Вполне возможно, что очень многие наши ритуалы и приметы сформировались случайно. Почему три раза нужно постучать по дереву? Возможно, этот ритуал сформировался невзначай. А дальше поведение передавалось по законам социального научения. Вот такое интересное предположение, теория, которая, замечу, имеет свои эмпирические и экспериментальные подтверждения.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».