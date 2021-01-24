Учителя Бурятии хотят ясности в деньгах

Педагоги не понимают происходящих «перекосов»

Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: «Номер один»

На школьное образование тратятся миллиарды рублей бюджетных денег. Поэтому система финансирования школ Бурятии должна быть полностью «отшлифованной» и понятной коллективам школ. Но многие учителя по сей день не могут понять эту сферу.Геннадий Федик, председатель правления РОО «Учителя Республики Бурятия», поднимает перед чиновниками конкретные финансовые вопросы. По словам общественника, он провел анализ, выявивший в школьных финансах не очень понятные моменты. Вопросы, что он задает, актуальны. Думаем, многие педагоги республики были бы рады услышать ответы от правительства Бурятии.В разговоре с нашим изданием руководитель общественной организации затронул ситуацию, связанную с так называемым «нераспределенным резервом».Учредителями школ в республике являются муниципальные власти. В Улан-Удэ это комитет по образованию горадминистрации. В сельских районах школы учреждают аналогичные местные структуры.Школьное образование очень затратно. Местные бюджеты и учредители не в силах вытянуть эту ношу. Чтобы школы функционировали, республика каждый год выделяет местным бюджетам субвенции на финансовое обеспечение получения детьми образования. Размер суммы, получаемой тем или иным муниципальным образованием (всего их 23), утверждается законом.В 2019 году распределению между муниципалитетами подлежало 5,75 млрд рублей. В 2018 году - 5,59 млрд, а, допустим, в 2017 году - 5,06 млрд рублей.Особенность данных сумм в том, что небольшой процент в них всегда резервируют. Это так и называется - «нераспределенный резерв». Резерв на случай внезапной необходимости. Как рассказывает Геннадий Федик, этот резерв должен быть равен 5%.- По моим расчетам, это не всегда соблюдается. В 2019 году «нераспределенный резерв» составил 5%. В 2018 году - тоже. Но в 2017-м было 3,5%. А в 2016-м - 4,78%. Не очень понятно, почему такое происходит. С чем связаны колебания? - делится он наблюдениями и ставит вопрос перед чиновниками.«Нераспределенный резерв» - явление своеобразное. Да, муниципалитеты имеют право получить средства из него. Но они должны попросить и обосновать свою просьбу. Есть порядок распределения указанного резерва среди просителей.Возможны ситуации, когда после удовлетворения просьб, признанных обоснованными, в 5%-ном резерве остаются деньги.Такой вариант особо оговорен. В специальном Положении, утвержденном правительством Бурятии в 2009 году, указано, что за счет остатка, полученного «в результате распределения 5%-ного резерва», формируется фонд стимулирования качества образования (не путать со стимулирующей частью зарплатных фондов школ), которые затем отдают пяти лучшим (по итогам составления рейтинга) районам.В финансах школ ясность с процентами очень важна.Оснований для выделения средств из 5%-ного резерва несколько. Они перечислены в упомянутом Положении. К примеру, среди них расходы, связанные с изменением контингента учащихся.Геннадий Федик критически смотрит на данный пункт документа.- Учебный год начался. Количество учеников школы каждого муниципального образования полностью известно. На них школа получает финансовый подушевой норматив.Да, в течение учебного года контингент учащихся в школе может увеличиваться. Некоторые школьники, например, из села, переезжают в Улан-Удэ, переводятся в новую школу. Контингент в ней вырастает. Значит, можно запрашивать деньги из 5%-ного резерва? На мой взгляд, такого не должно быть, - считает наш собеседник.По информации, которой он располагает, когда школьник посреди учебного года переводится из сельской школы, к примеру, в улан-удэнскую, подушевой норматив не переходит вслед за ним.- Сельский школьник переезжает в Улан-Удэ. А непотраченная часть годового норматива, выделенная на него, остается на селе (хотя там ученик отчислен). По нашему мнению, она должна передаваться на новое место - в школу, куда переходит ученик. Было бы правильно и логично, когда подушевой норматив следует за «душой». И школа, внезапно получившая ученика и обязанная обеспечить его образованием, уже не будет просить средства из 5%-ного резерва. Почему бы не скорректировать соответствующие документы? Я поднимал этот вопрос везде, но ничего добиться не удалось, - рассказывает общественник свою идею.Как говорилось выше, 5%-ный «нераспределенный резерв» в итоге распределяется правительством республики на основании предложений из муниципалитетов. После их анализа и признания обоснованными.Каждый район получает некую сумму. При этом какой-то район может не получить из резерва ничего. А по другому может идти фантастический, галопирующий рост по годам.Допустим, Прибайкальский район. В 2018 году ему выдали 1 млн рублей. В 2019 году сумма взлетела в 15 раз и достигла 15,22 млн.А недавно (27 ноября 2020 года) республиканское правительство выделило Прибайкалью уже 24,67 млн рублей.- Что происходит в системе образования района, если идут такие скачки? - спрашивает общественник Геннадий Федик.Район примечателен тем, что там есть активные школьные учителя, проявляющие интерес к тому, что происходит с финансами системы образования. Лавинообразный рост сумм начался после работы РОО «Учителя Республики Бурятия» в Прибайкалье. Странное совпадение.- В ноябре 2018 года учителя Прибайкальского района из нескольких школ написали в нашу организацию обращение с просьбой помочь разобраться с их заработной платой и стимулирующей частью. Я приехал, встретился с главой района, объяснил ситуацию. Я всегда так делаю, ведь райадминистрация - учредитель школ, - рассказывает наш собеседник.Чтобы понять происходящее, общественник предложил району подвергнуть финансовую систему школ независимому обследованию - провести мониторинг.- Мониторинг показал бы, как формируются фонды заработной платы, как они распределяются внутри каждой образовательной организации и т. д. Это отличный мониторинг финансирования и расходования средств - каждый рубль виден. В районе сначала согласились. Я передал им алгоритм мониторинга, провел для представителей района обучение. Но итогов так и не увидел. Район сказал, что там персональные данные. Но я говорю, что это обезличенный мониторинг. Просто подозреваю, что он выявил много нелицеприятных фактов, - говорит Геннадий Федик.Повторим, дело было в 2018 году, когда Прибайкалье получило из 5%-ного резерва 1 млн рублей. Связан ли последующий фантастический рост поступлений с итогами «засекреченного» мониторинга, утверждать не беремся. Но совпадение странное.- Мы на своем уровне подумали и пришли к выводу, что перечень направлений, учитываемых при распределении 5%-ного резерва, надо бы пересмотреть. Что-то убрать, что-то включить. Например, учитель заболел и ушел на больничный. Пока болеет, школа платит ему часть зарплаты, а его уроки поручают вести другому учителю, у которого появляется внезапная дополнительная нагрузка.Мы полагаем, что учитель-«заменщик» должен бы получать оплату за дополнительные часы из 5%-ного резерва, а не из зарплатного фонда школы. Или учитель уехал на курсы повышения квалификации, в командировку. Его замещает другой педагог, и ему за эту работу надо бы платить тоже из 5%-ного резерва, а не брать из стимулирующей части зарплатного фонда школ, - рассуждает общественник.Наш собеседник не понимает, почему средства 5%-ного резерва правительство Бурятии распределяет лишь в конце ноября.- Почему, вместо того чтобы в течение года понемногу расходовать на разные непредвиденные обстоятельства, деньги весь год лежат на счете? Кстати, когда средства из 5%-ного резерва приходят в школы, учителям это зачастую представляют как образовавшийся за год фонд экономии заработной платы. Хотя эти деньги никакого отношения к экономии заработной платы не имеют, - говорит руководитель РОО «Учителя Республики Бурятия».Нераспределенные резервные средства системы образования - это солидные бюджетные деньги. Радует, когда общественники выходят с идеями, предлагают корректировки. Важно, чтобы те, к кому обращаются активисты, реагировали на вопросы.Геннадий Федик поднимает вопросы ради учителей. Теперь мы ожидаем, что правительство Бурятии, со своей стороны, скажет - согласно ли оно, что система несовершенна и требует упомянутых корректировок?