Жители военного городка Онохой-2 устали от ЖКХ-беспредела

Начиная с ноября, одна за другой на местной котельной происходили аварии, отопление отключалось порой на сутки

Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: предоставлено жителями Онохой-2



Военный городок Онохой-2 хоть и небольшой, но проблемы там серьезные – начиная с ноября, одна за другой на местной котельной происходили аварии, отопление отключалось порой на сутки. В обычные дни, неаварийные, температура в квартирах у людей колебалась от 11 до 16 градусов. Почему в городке случился ЖКХ-коллапс, попытался разобраться «Номер один».Как нам сообщил активист из Онохоя-2, создатель сообщества «Проблемы военных городков» Константин Макаров, котельная в поселке запущена в эксплуатацию в 1982 году, установлены три котла: два рабочих и один резервный.- С момента постройки котельной капремонт там не проводился ни разу, только текущий. Со временем оборудование пришло в негодность. Один котел постоянно находился в резерве, фактически городок и все объекты отапливались одним котлом. Но он сломался. Его, правда, восстановили, и до 2015 года он еще отработал, потом вышел из строя окончательно. Начали использовать второй котел, а потом и его угробили. Таким образом, за пять лет умудрились уничтожить два котла. Резервный также дышит на ладан, - рассказывает Константин Макаров.Подготовка к отопительному сезону в п. Онохой-2 проведена из рук вон плохо. Глава поселка Онохой Владимир Иванов говорит, что перебои с отоплением начались с ноября 2020 года, а уже в декабре отопление пропадало на восемь и более часов. Первая авария произошла 2 - 3 декабря - в квартирах жителей Онохоя тепло исчезло на сутки. Вторая крупная авария произошла в середине декабря – отопление отключали на восемь часов, третья произошла 24 и 25 декабря.- А в конце декабря произошел прорыв теплотрассы, до сих пор место утечки не найдено, в результате вода вытекает в больших объемах. Ситуация была очень напряженная, люди замерзали. Заморожен дом культуры в пос. Онохой-2 - лопнули батареи. Площадь здания большая, а радиаторов там мало. Их просто разорвало, и трое суток ДК был без отопления. Сейчас работает, радиаторы заменили, - описывает происходящее глава поселка.Владимир Иванов подозревает, что одна из аварий произошла по вине рабочих котельной, а именно из-за отсутствия циркуляции воды.- Как могли рвануть все шесть трубок в недавно отремонтированном втором котле? По цвету трубок могу сказать, что был перекал. А он произошел из-за того, что трубки были без воды, - высказывает свои соображения глава поселка.На прошлой неделе в военный городок Онохой-2 приезжал командующий 36-й армией генерал-майор Валерий Солодчук, он проверял работу котельной, а также ходил по квартирам жителей.- Валерий Солодчук выслушал стороны - главу района, меня и руководителя «ЖСК-10», обслуживающего все военные городки в Бурятии. Наше мнение неодинаковое, хотя с главой района точка зрения схожа - котлы необходимо ремонтировать, притом все три. Однако руководитель «ЖСК-10» Сергей Троцкий клятвенно заверял, что никаких проблем на котельной нет, - говорит Владимир Иванов.13 января генерал принял решение лично убедиться в работе первого и третьего котлов и частично посетить квартиры.- Котел третий и первый запустили, хоть и ненадолго. Продолжает оставаться проблема потери воды, давление в «обратке» намного ниже нормы. Всем трем котлам необходим капремонт. Многие квартиры не могут нагреться, так как изношены сами сети, ремонта там не было много лет. В домах аховая ситуация по системе отопления, можно анекдоты слагать. К примеру, вот стояк отопления, часть трубы прохудилась, и там просто прикручены резиновые шланги, а через них идет вода. Радиаторы, трубопроводы забиты - нужно все менять, - поясняет сложившуюся ситуацию глава поселения.Температура в квартирах людей падает до 12 градусов тепла даже с включенными электрообогревателями. Существенную долю в сложную ситуацию вносят брошенные своими нанимателями квартиры. За жильем, что сдают военнослужащие, должна следить управляющая компания, однако по факту этого не происходит. В заброшенных квартирах перемерзают и лопаются стояки, в итоге мерзнут соседние квартиры. Ситуация с каждой зимой в поселке хуже и хуже.- Проблемы с котельной начались с ноября 2020 года. У нас в квартире температура в зале - 14 градусов, в комнате - 16 градусов. В зале стоит обогреватель, выше +17 не поднимается, - рассказывает местный житель.Пенсионерка Галина Царегородко говорит, что у нее и вовсе +11 во всех комнатах.- Дома очень холодно. Батареи холодные, сантехники говорят, что «обратка» забита. Как началось похолодание, так отопление и закончилось. Перемерзла батарея на втором этаже в среднем подъезде, на первом этаже обрезали и тепла не стало, - сетует женщина.- Выловила комиссию, привела в свой дом. Генерал зашел и рассмеялся, увидев фитильные соединения от трубы теплотрассы на стояк этажей. Сказал заменить. Из-за этого угловые квартиры замерзают. Троцкий (руководитель «ЖСК-10». - Прим. ред.) настаивал, что жильцы сливают воду. Естественно, я ответила, что 37-й год живу и, сколько помню, всегда брали воду из радиаторов. Никаких проблем. А с 2020 года появились проблемы, - говорит еще одна пенсионерка.Правительство Бурятии, также занявшееся проблемой военного городка, склонно в сложившейся ситуации винить самих жителей Онохоя-2. И.о. зампреда правительства Евгений Луковников почему-то считает, что теплотрасса в хорошем состоянии. Хотя, как мы уже писали выше, на ней произошел порыв и до сих пор он не найден…- Сама теплотрасса в хорошем состоянии, а вот котлы на котельной старые. Жители военного городка, самовольно врезаясь к стоякам и забирая горячую воду на хозяйственные нужды, максимально увеличивают нагрузку на котел. Поэтому проблему постоянного выхода из строя котла нужно решать в совокупности. Основная задача - предоставить гражданам свободно пользоваться горячей водой без увеличения нагрузки на систему, - говорит Евгений Луковников.Минстрой Бурятии сообщает, что дома в военном городке поселка Онохой-2 старые, а потому установленная еще в советское время система не предусматривает подачу горячей воды из крана. Самовольно врезаясь в трубы отопительной системы, люди дополнительно забирают более 200 кубометров горячей воды в сутки.В 2021 году в Онохое-2 обещают капитально отремонтировать один из котлов. Деньги на это выделят из федерального бюджета в ближайшее время, а ремонт начнется по окончании отопительного сезона.Стоит отметить и то, что дома в Онохое-2 не числятся в программе капитального ремонта.- Фонд капремонта не имеет к этим домам отношения, поскольку собственник - Минобороны. Министерство не вносило, как собственник жилья, деньги на капремонт, управляющая организация ремонтом также не занимается, только устранением аварий, - отмечает глава поселка Онохой.Жители Онохоя тем временем готовят совместный иск к управляющей компании о перерасчете «коммуналки» и возмещении ущерба.