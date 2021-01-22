Школьников Бурятии зовут в контрразведчики

Есть шанс для поступления в образовательные организации ФСБ России



Управление ФСБ России по Бурятии пригласило выпускников школ, годных по состоянию здоровья к военной службе, для поступления в образовательные организации ФСБ России для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования.



Прием документов продлится до01 марта 2021 года. Обращаться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00, тел 279-184.



При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11-х классов - аттестат об основном общем образовании).



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