МВД Бурятии готово к силовому разгону несанкционированной акции в Улан-Удэ

Органы предпримут все меры для обеспечения правопорядка, заявили в полиции





В МВД Бурятии рассказали о своих действиях в случае проведения несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как следует из официального сообщения, попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия будут немедленно пресекаться.