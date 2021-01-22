МВД Бурятии готово к силовому разгону несанкционированной акции в Улан-Удэ

Органы предпримут все меры для обеспечения правопорядка, заявили в полиции
В МВД Бурятии рассказали о своих действиях в случае проведения несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как следует из официального сообщения, попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия будут немедленно пресекаться.
«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года напоминаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», - сказано в ответе МВД Бурятии на запрос «Номер один».
Напомним, мэрия Улан-Удэ отказала сторонникам Алексея Навального в проведении акции протеста. Свой отказ администрация города аргументировала ситуацией с эпидемией коронавируса, в связи с которой запрещены массовые мероприятия.
Сейчас в родительских чатах распространяются сообщения с просьбами предостеречь школьников от участия в политических движениях.
Отметим, за последние годы полиция Бурятии уже как минимум дважды применяла силу в отношении участников несанкционированных акций. Так, в мае 2018 года на площади Советов в Улан-Удэ полицейские задержали несколько участников акции, протестующих против выделения китайской компании лесов в Закаменском районе. А в сентябре 2019 года после выборов мэра Улан-Удэ полицейские разгоняли несанкционированный митинг сторонников Вячеслава Мархаева. Тогда омоновцы при поддержке оперативников в штатском, вооруженных топориками, сначала задержали депутата Хурала Бурятии Баира Цыренова и блогера Дмитрия Баирова. А затем, уже ночью, силовики взяли штурмом автобус со сторонниками проигравшего кандидата, оставшимися ночевать на площади.
Фото: «Номер один»
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