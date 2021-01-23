В Бурятии прощаются с Зоригто Цыбикмитовым

Похороны пройдут 25 января на родине депутата в с. Хошун-Узур



Родственники Цыбикмитова Зоригто Лубсановича сообщили о дате и месте проведения похорон: "Уважаемые земляки! Родные и близкие с прискорбием сообщают, что проводы глубоко уважаемого всеми нами земляка, депутата Народного Хурала Цыбикмитова Зоригто Лубсановича состоятся 25 января 2021 года в г. Улан-Удэ по ул. Рождественская, 411 с 9.30 до 10.30.



Похороны пройдут на родине в с. Хошун-Узур с 12.00 до 14.00, прощание состоится по ул. Доржиева, 18



Выезд с Улан-Удэ в Хошун-Узур в 10.30. Просим всех не забывать про меры безопасности".



Зоригто Цыбикмитов родился 2 марта 1962 года. Окончил Бурятский Государственный педагогический институт (г. Улан-Удэ) и Российскую академию государственной службы (г. Москва). В 2002 году стал первым заместителем главы МО «Мухоршибирский район».



В депутаты Народного Хурала РБ впервые был избран в декабре 2007 года в IV созыв. Также был депутатом Народного Хурала РБ V созыва и VI созыва.



Зоригто Цыбикмитов занимал пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала Бурятии. Он был избран в депутаты республиканского парламента в составе избирательного списка кандидатов от партии «Единая Россия».



Он также был членом межпарламентской комиссии для координации мероприятий по сотрудничеству между Народным Хуралом Республики Бурятия Российской Федерации и Великим Государственным Хуралом Монголии.





