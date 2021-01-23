В Бурятии родители жалуются, что не могут купить коньки для занятий физкультурой в школе

В управлении образования порекомендовали заменить катание на льду гимнастикой



В селе Малая Кудара Кяхтинского района за занятиях физкультурой детей водят на лед замерзшей речки. Родителей попросили приобрести коньки для всех ребят. Однако, как выяснилось, далеко не у всех есть такая возможность – не хватает денег, сообщает Кяхта-инфо.



- У нас в школе нет коньков, но на уроках физкультуры детей водят на лёд замерзшей речки. Обязали родителей купить детям коньки, но у меня 3 ученика и нет возможности приобрести, так как их просто нет в деревне в магазинах, да и нет таких средств. Могут ли детей выводить на лёд речки, а не на каток и могут ли в школе ввести в программу катание на коньках, если их нет в школе, - интересуются родители школьников.



В управлении образования Кяхтинского района отметили, что лед речки вполне подходит для школьных занятий, а вот, что касается коньков – тут вопрос посложнее.



- При планировании учебного материала по физической культуре допускается включать в зимний период такие разделы как «Катание на коньках», «Лыжные гонки». В то же время, в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками содержания разделов «Катание на коньках», «Лыжные гонки» разрешается заменять разделами «Легкая атлетика», «Гимнастика», т.е. легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. Организация занятий по разделу «Катание на коньках» возможна при соответствии катков с искусственным ледяным покрытием и на естественных водоёмах определённым требованиям в части толщины льда, поверхности, площади катка и др. Создание условий для реализации образовательной программы, в том числе оснащение спортивным инвентарём согласно учебной программе, входит в компетенцию образовательной организации, - пояснила заведующая районным методическим кабинетом Евгения Бурантарова.



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