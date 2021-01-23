В Улан-Удэ на Театральной площади собрались горожане

Площадь патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии
Сейчас на Театральную площадь уже пришли более 100 человек. Район патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Представители правопорядка обратились к людям с просьбой разойтись.
- Данное публичное мероприятие является несогласованным, а значит незаконным. Поэтому действия полиции – мы будем задерживать и составлять протоколы. Я полагаю, что вы все люди взрослые и понимаете, что если вы свою гражданскую позицию выражаете в незаконной акции, то будьте добры нести ответственность за незаконные действия, - сообщил собравшимся полицейский.
Полиция также предупредила, что несовершеннолетние не имеют права участвовать в несанкционированном митинге.
В ответ толпа окружила сотрудников правопорядка, скандируя: «Свободу Навальному!» Однако полицейские попросили горожан прекратить незаконную акцию протеста.
Напомним, сегодня в Улан-Удэ планировался несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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