В Бурятии протестующие пошли колонной по городу

Несанкционированная акция протеста завершена

Несанкционированная акция протеста на Театральной площади города Улан-Удэ завершена. Сейчас участники акции идут одной большой колонной вниз по Арбату, скандируя протестные лозунги. Из окон домов и машин люди поддерживают толпу криками: «Молодцы» и повторяя их лозунги.Незаконный митинг продлился более двух часов и был, пожалуй, одним из самых массовых в республике за последние годы.