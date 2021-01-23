23.01.2021
В Бурятии протестующие пошли колонной по городу

В Бурятии протестующие пошли колонной по городу

Несанкционированная акция протеста завершена

Несанкционированная акция протеста на Театральной площади города Улан-Удэ завершена. Сейчас участники акции идут одной большой колонной вниз по Арбату, скандируя протестные лозунги. Из окон домов и машин люди поддерживают толпу криками: «Молодцы» и повторяя их лозунги. 

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Незаконный митинг продлился более двух часов и был, пожалуй, одним из самых массовых в республике за последние годы. 


Общество
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