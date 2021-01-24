Сотни жителей Улан-Удэ сидели без света и воды несколько часов

Минувшая суббота могла бы побить рекорды по количеству аварий на сетях



В субботу 23 января в столице Бурятии произошло несколько коммунальных аварий, в том числе на электрических сетях. Так, в 15:10 произошло отключение электричества а частном секторе ул. Денисова и в одном многоквартирном доме. Через полтора часа многоквартирный дом получил электроэнергию, в отличие от жителей частного сектора. Они без света сидели более 8 часов.



Кроме того, накануне из-за утечки в трубах была прекращена подача теплоснабжения потребителям 9 многоквартирных жилых домов по ул. Жердева 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74б, 56а; Калашникова 11 и 5 прочих объектов. Тепло появилось в домах горожан только через 6 часов.



Этим же утром из-за обрыва линии на 4 часа произошло отключение электроэнергии потребителям 4-х малоэтажных жилых домов по ул. Севастопольская.



Также накануне произошла большая утечка из колодца по улице Краснофлотская.



Фото: пресс-служба КГХ

В субботу 23 января в столице Бурятии произошло несколько коммунальных аварий, в том числе на электрических сетях. Так, в 15:10 произошло отключение электричества а частном секторе ул. Денисова и в одном многоквартирном доме. Через полтора часа многоквартирный дом получил электроэнергию, в отличие от жителей частного сектора. Они без света сидели более 8 часов.Кроме того, накануне из-за утечки в трубах была прекращена подача теплоснабжения потребителям 9 многоквартирных жилых домов по ул. Жердева 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74б, 56а; Калашникова 11 и 5 прочих объектов. Тепло появилось в домах горожан только через 6 часов.Этим же утром из-за обрыва линии на 4 часа произошло отключение электроэнергии потребителям 4-х малоэтажных жилых домов по ул. Севастопольская.Также накануне произошла большая утечка из колодца по улице Краснофлотская. Напомним , на улице произошел настоящий потоп. Подачу холодного водоснабжения возобновили всем потребителям только через 3 с половиной часа.Фото: пресс-служба КГХ