Студенты Бурятии отметят Татьянин день в бассейне и на катке

Молодежь примет участие в фестивале «Студенческая спортивная ночь»



В честь Дня российского студенчества молодежь столицы Бурятии примет участие в фестивале «Студенческая спортивная ночь» и сможет бесплатно посетить бассейн Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ, а также каток центрального стадиона Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Минобраза Бурятии.



Праздник отметят по-спортивному и вместе сдадут символический зачет по физической культуре и спорту. В программе предусмотрены показательные выступления Федерации фигурного катания Республики Бурятия, Федерации хоккея Республики Бурятия, Федерации плавания Республики Бурятия и мастер-классы от лучших спортсменов региональных спортивных федераций, Республиканской спортивной школы плавания», спортивные эстафеты, интерактивные зоны и другое.



Мероприятие организовано для достижения цели увеличения количества студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение Улан-Удэ в рамках национального проекта «Образование».



Фестиваль состоится 25 января в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ и на катке Центрального стадиона Республики Бурятия. Начало мероприятия в 21:30.



Количество участников ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией.



«Сходить зимой на каток – это весело и полезно. Я поддерживаю идею проведения мероприятия, посвященного Дню российского студенчества. Это шанс познакомиться с интересными людьми и вместе сделать красивый и запоминающийся праздник. Сама с удовольствием приму участие», – считает одна из будущих участниц фестиваля студентка 2 курса Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова Арюна Бадмаева.



Справка:



Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».



Фото: пресс-служба Минобраза Бурятии

