В Бурятии зимовку скота проходят более 700 тысяч животных

Фермеры и сельскохозяйственные организации республики получают господдержку



В зимовку 2020-2021 годов аграрии Бурятии вошли с поголовьем более 700 тысяч сельскохозяйственных жи­вотных, из них 370 тысяч - крупного рогатого скота, 296 тысяч овец и коз и 52 тысячи лошадей. Фермеры и сельскохозяйственные организации республики получают господдержку, в том числе благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.



Как сообщили в Минсельхозе, от успешного проведения зимовки зависит выполнение основных показа­телей по производству продукции животноводства.



- Я- сторонник технологии интенсивного содержания скота, - говорит начальник отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Минсельхозпрода Бурятии, Андрей Попов. - И, здесь, на мой взгляд, для республики эталон – ООО «Рубин» Кабанского района, которое давно занимается чистым откормом. В этом хозяйстве идет реальный откорм скота: зимой здесь привес составляет по 1 кг. и более. И сейчас многие сельхозтоваропроизводители стали заниматься откормом. Всегда занимался откормом СПК «Колхоз «Искра» Мухоршибирского района. В республике все крупные племенные хозяйства переходят на интенсификацию: целенаправленно откармливают скот ООО «Кйтунское», ЗАО «Сутайское», ООО «Победа». В «Победе», наверное, первыми в Бурятии применяют технологию, обеспечивающую свободный доступ молодняка к концентрированным кормам. Там установили новые аппараты с автоматической подачей корма. Руководители «Победы» специально ездили в Калмыкию и Ставропольский край, где изучали эту технологию. Оттуда привезли чертежи кормушек, к которым свободно подходит скот. Сейчас у них на каждом гурту, где содержится молодняк, есть такие кормушки. В «Победе» планируют создать специализированный откормочный комплекс, где будет соблюдаться вся технология.



В целом, зимовка проходит в штатном режиме. Благоприятные погодные условия позволили не только сэкономить корма в начале зимнего периода, но и в сроки закончить кормозаготовительную кампанию. По сельхозпредприятиям заготовлено в среднем 11 центнеров кормовых единиц на голову. В лидерах по заготовке кормов – Закаменский, Иволгинский, Закаменский районы.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии