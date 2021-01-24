В Бурятии за сутки зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса

Выздоровели 179 человек

На утро 24 января в Республике Бурятия зарегистрировано 29 519 (+147) случаев коронавируса. Выздоровели 26 872 человека (+179). Умерло от коронавирусной инфекции 649 (+2) человек, сообщает Роспотребнадзор Бурятии.Из новых заболевших 111 человек обследованы после обращения с признаками ОРВИ, остальные – контактные. Круг контактных лиц составляет 2783 человека.В стационарах проходят лечение 1063 больных. В отделениях реанимации находится 75 человек, на ИВЛ – 34 пациента.

По вопросам, связанным с профилактическими мероприятиями, работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883

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