Бурятия оказалась в списке самых пьющих и курящих регионов

Проблема употребления алкоголя в регионе стоит более остро, чем курения



Названы самые пьющие и курящие регионы России. Так, к курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет



Лидерами рейтинга, то есть регионами, где вредные привычки наименее распространены, остаются Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В этом году к ним присоединилась Тамбовская область, в которой снизилось потребление табака и алкоголя.



При расчете рейтинга учитывались не только объемы потребления спиртного и табака, но и число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.



Фото: pixabay.com

Названы самые пьющие и курящие регионы России. Так, к курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование склонности жителей РФ к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов. В «антилидеры» рейтинга вышла Бурятия, Магаданская область, Сахалин, республика Хакасия и Амурская область. Отмечается, что проблемы употребления алкоголя в этих регионах стоят более остро, чем проблема курения.Лидерами рейтинга, то есть регионами, где вредные привычки наименее распространены, остаются Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В этом году к ним присоединилась Тамбовская область, в которой снизилось потребление табака и алкоголя.При расчете рейтинга учитывались не только объемы потребления спиртного и табака, но и число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным.Фото: pixabay.com