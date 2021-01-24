Жителям Бурятии вручают автономные пожарные извещатели

При появлении дыма датчик издает звуковые сигналы, тем самым оповещая жильцов о пожаре



С начала года в Улан-Удэ зафиксировано более полусотни пожаров в жилых домах. Сотрудники МЧС России продолжают проверки в жилом секторе, а многодетным семьям вручают пожарные извещатели. Накануне сотрудники ведомства навестили семью Бадмаевых. В семье проживают трое маленьких детей, дом деревянный, имеет печное отопление, а электропроводка старая. В связи с этим, существует высокая вероятность возникновения пожара. Чтобы уберечь жизни и имущество граждан, сотрудники МЧС России на безвозмездной основе вручили семье специальный пожарный извещатель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



- Извещатель автономный, работает от батареи. Он реагирует на дым. При возгорании дым поднимается вверх, после чего, датчик издает звуковые сигналы, тем самым оповещая жильцов о пожаре, – рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Иван Шишмарёв.



Важно, что такой прибор чутко реагирует на дым еще на стадии возгорания, что в итоге поможет избежать человеческих жертв и порчи имущества.



Всего за декабрь и январь более 30 пожарных извещателей было установлено в домах граждан, находящихся в группе риска. Автоматические приборы передали многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также престарелым одиноко проживающим гражданам.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

