На Бурятию обрушатся снегопады

На дорогах города и республики будет небезопасно



По сообщению синоптиков, 24 января по южной половине, 25 января на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Поземок, метели, ухудшение видимости. На дорогах города и республики местами снежные накаты, заносы.



25 января на большей части территории снег, местами сильные снегопады, поземок, метели. Температура ночью 11-16, местами 21-26, по крайнему северу до 31-36. Днем 11-16, местами 20-25 мороза.



В Улан-Удэ снег. Днем порывы ветра до 17 м/с, поземок. Температура ночью 14-16, днем 12-14 мороза.



Фото: pixabay.com

