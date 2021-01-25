Замглавы района в Бурятии получил штраф за манипуляции с контрактом

Чиновник незаконно увеличил срок исполнения работ





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Хоринского района.

«Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом районной администрации провел открытый конкурс на разработку проектной документации строительства участка дороги со сроком окончания работ до 10 декабря 2020 года. В нарушение закона по результатам конкурса заместитель главы района – председатель комитета заключил муниципальный контракт, не соответствующий условиям конкурсной документации, со сроком окончания работ до 1 апреля 2021 года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В связи с этим прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, за нарушения при заключении контракта заместитель главы района привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»