В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 29 665

Число ежедневных новых случаев заражения упало ниже 150, летальных исходов - до одного



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 29 665 . Это на 146 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (15 857) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 650 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 146 новых случаев коронавируса: 112 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 823 человека.



В стационарах получают лечение 1 093 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 807. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение проходят 939 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 399 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 26 983 (+111) человек. Дополнительно снято с наблюдения 25 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 1 749 коек, занято – 1093, свободно – 656 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 357 человек, с нарастающим итогом – 776 899 человек.



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