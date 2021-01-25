В Бурятии нарушители пограничного режима пополнили казну на 400 тысяч рублей

Жители республики охотятся и собирают дикоросы вблизи границы





В 2020 году сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии задержали и привлекли к административной ответственности 800 нарушителей правил пограничного режима. Сумма наложенных штрафов составила свыше 395 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основным видом нарушений стало появление в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность, и пропусков, оформленных в Пограничном управлении ФСБ. Также жители республики неоднократно заходили в пограничную зону без разрешительных документов для ведения хозяйственной и промысловой деятельности вблизи госграницы.Пограничная зона в Бурятии установлена в Окинском, Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах. Проверка документов у лиц, въезжающих в погранзону, осуществляется, как правило, на стационарных постах на региональных и федеральных автодорогах. Сотрудники пограничных органов имеют право осматривать транспорт и грузы, следующие в пограничную зону, для обнаружения нарушителей и запрещенных к обороту предметов.Фото: «Номер один»