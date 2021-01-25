Покусанной собаками улан-удэнке будут восстанавливать лицо

Операция пройдет уже в ближайшее время





Родственники искусанной собаками улан-удэнки Татьяны Лоскутниковой поделились новостями о том, как проходит лечение девушки.

– У Тани сняли с ног аппараты, с мамой можно недолго прогуливаться по коридору. Зарядку всё-таки делать преждевременно, так как после неё ухудшается самочувствие. Завтра первая операция по реконструкции лица. Пожалуйста, помолитесь за нас, – сообщили на странице девушки в соцсетях.В комментариях к посту родственники поясняют, что врачи московской клиники будут проводить операцию на глаза и нос.– Нужно срочно оперировать, глаза в критическом состоянии, – пишут близкие.Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя девушка стала жертвой нападения безнадзорных собак в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Татьяну Лоскутникову спасла соседка, в крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Сейчас она проходит лечение в московских клиниках.Фото: pixabay.com