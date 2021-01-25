25.01.2021
Покусанной собаками улан-удэнке будут восстанавливать лицо

Покусанной собаками улан-удэнке будут восстанавливать лицо

Операция пройдет уже в ближайшее время

Родственники искусанной собаками улан-удэнки Татьяны Лоскутниковой поделились новостями о том, как проходит лечение девушки.

– У Тани сняли с ног аппараты, с мамой можно недолго прогуливаться по коридору. Зарядку всё-таки делать преждевременно, так как после неё ухудшается самочувствие. Завтра первая операция по реконструкции лица. Пожалуйста, помолитесь за нас, – сообщили на странице девушки в соцсетях.

В комментариях к посту родственники поясняют, что врачи московской клиники будут проводить операцию на глаза и нос.

– Нужно срочно оперировать, глаза в критическом состоянии, – пишут близкие.

Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя девушка стала жертвой нападения безнадзорных собак в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Татьяну Лоскутникову спасла соседка, в крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Сейчас она проходит лечение в московских клиниках.

Фото: pixabay.com
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