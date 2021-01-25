25.01.2021
Жителей Улан-Удэ шокировали трупы убитых собак

Жителей Улан-Удэ шокировали трупы убитых собак

Тела животных обнаружили на Мясокомбинате

Жители поселка Мясокомбинат сегодня обнаружили возле своих домов трупы собак.

«Посёлок Мясокомбинат, возле жилых домов лежат трупы убитых собак. Мимо ходят маленькие дети и смотрят на это!», пишет улан-удэнец в паблике «Аноним 03».


Зрелище шокировало горожан.

«Чему сейчас можно удивляться, уже в течение месяца каждый, кто мог, высказался по поводу того, что от бездомных собак нужно избавляться, и все в один голос кричали о том, что собак нужно убивать. Ну, вот и пожалуйста, пожинайте так сказать теперь плоды. А люди, конечно, сволочи ещё те, с такой агрессией и безжалостностью вы убиваете этих бедных животных... как так можно! Надо искать какой-то более гуманный выход,  а не вот это все», - комментирует одна из жительниц города.


Впрочем, некоторых улан-удэнцев увиденное нисколько не смутило.

«Надо и продолжать в том же духе!!! Поддерживаю, будет так, и дети будут не покусанные, и смело выйти можно будет на улицу!!!!», - считает один из комментаторов.

«На Мясокомбинате и других достопримечательностей хватает в виде пьяных валяющихся обоссаных алкашей и никого не смущают. Не нравятся вам трупы - уберите. За хвост и в мусорный бак. А то не избавляются от собак - плохо, детишек съедят... Избавляются - опять плохо, детишки видят...», - делится мнением другой горожанин.

Идет ли в данном случае речь о самосуде или о работе подрядчиков по отлову бродячих животных, пока не известно. Напомним, в минувшую пятницу в районе Мясокомбината от нападения алабая пострадали дети 11-ти и 12-ти лет. Одного ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой, состояние второго оказалось более тяжелым, мальчика пришлось оперировать.

Фото: «Аноним 03»
собака
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