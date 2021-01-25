Жителей Улан-Удэ шокировали трупы убитых собак

Тела животных обнаружили на Мясокомбинате

«Посёлок Мясокомбинат, возле жилых домов лежат трупы убитых собак. Мимо ходят маленькие дети и смотрят на это!», пишет улан-удэнец в паблике «Аноним 03».







«Чему сейчас можно удивляться, уже в течение месяца каждый, кто мог, высказался по поводу того, что от бездомных собак нужно избавляться, и все в один голос кричали о том, что собак нужно убивать. Ну, вот и пожалуйста, пожинайте так сказать теперь плоды. А люди, конечно, сволочи ещё те, с такой агрессией и безжалостностью вы убиваете этих бедных животных... как так можно! Надо искать какой-то более гуманный выход, а не вот это все», - комментирует одна из жительниц города.



