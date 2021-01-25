Глава буддистов РФ призвал верующих не посещать храмы в новогодние дни

Эпидситуация такова, что мы вынуждены впервые призвать всех верующих остаться дома, отметил Хамбо лама Дамба Аюшеев



Буддийская традиционная Сангха России впервые призывает верующих оставаться дома 10 февраля - в день ритуала Дугжууба (церемония огненного сжигания грехов и препятствий), предшествующего встрече Нового года по лунному календарю. А также - дома встретить в шесть часов утра новый год по лунному календарю, наступающий нынче 12 февраля.



Ранее в это время в шесть часов утра верующие собирались на молебен Цедор Лхамо, а затем посещали дацаны-монастыри во время 15-тидневного великого молебна, посвященного чудесам, которые являл Будда после достижения пробуждения.



«Приближается один из любимых и основных буддийских праздников - Сагаалха, свидетельствующий о наступлении нового года по буддийскому календарю. Впервые мы будем встречать его в условиях ограничений, введенных из-за пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19. Многие годы мы приглашали и даже призывали вас прийти в дацаны. В этом году эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены впервые призвать всех верующих остаться дома», - говорится в обращении Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.



«Согласно письму, поступившему в мой адрес от руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева, заболеваемость новой короновирусной инфекцией в Бурятии продолжает оставаться напряженной, поэтому мы во всех дацанах будем с особой тщательностью соблюдать меры предосторожности, обрабатывать поверхности и руки антисептическими средствами, устраивать регулярные проветривания, ламы и прихожане будут находиться в масках на расстоянии 1,5 м. Но учитывая, сколько обычно приходит верующих на хуралы именно в эти дни, призываю вас беречь себя, оставаться дома. Особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями», - подчеркивается в документе.



Глава буддистов России призвал паству смотреть трансляции с молебнов по телевидению и слушать по радио. «Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время. Берегите себя и своих близких, проявите буддийскую заботу о тех, кто рядом с вами!», - подчеркивает Хамбо лама.



Фото: «Номер один»

