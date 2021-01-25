Роспотребнадзор Бурятии: вакцинация от ковида будет только добровольной

Республика хочет создать в населении «иммунную прослойку»





В Бурятии прекратилось ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Показатели выявляемости новых случаев в последнее время остаются практически на одном уровне.

По оценке специалистов, в Бурятии переболели порядка 30 тысяч человек. Этого недостаточно для создания необходимой иммунной прослойки. Главная надежда – вакцинация.«По показателю заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на сто тысяч населения наша республика находится на 23-м месте. По суточным показателям – на 35-м месте», - говорят в бурятском Роспотребнадзоре.Внимание жителей обращают на то, что профилактические меры остаются обязательными к применению. По-прежнему в регионе регистрируются групповые очаги ковида. Последний был выявлен в Мухоршибирском психоневрологическом интернате.С 18 января по поручению президента Владимира Путина в РФ дан старт массовой вакцинации граждан.Небольшая вакцинация в республике уже идет – вакцину получили около двух тысяч человек. Прививка состоит из двух этапов. Между ними разрыв в 21 день. Примерно через 42 дня у человека появляется хорошая защита от коронавируса.Доля вакцинированного населения должна составить 60 процентов, за исключением уже переболевших, а также лиц, для которых не предусмотрена вакцинация (беременные женщины, кормящие мамы, страдающие аллергией на компоненты вакцины и другие группы).Каков будет срок сохранения иммунитета после прививки, ученые РФ пока не знают. Сегодня в стране есть две вакцины, которые будут использоваться. Скоро будет и третья, проходящая сейчас процесс регистрации.Закон не обязывает граждан вакцинироваться от ковида-19. Если кто-то не хочет, то может отказаться и никакого наказания со стороны государства не будет. Но ряду категория рекомендуется прививаться. Например, работникам предприятий с большими трудовыми коллективами.В бурятском Роспотребнадзоре подчеркивают, что отсутствие в организме переболевшего антител к коронавирусу (или малое количество) не говорит об отсутствии иммунитета.«Есть клеточный иммунитет. Есть клетки памяти, которые при очередной встрече с вирусом заставляют иммунную систему работать – антитела начинают вырабатываться. Но иммунитет против ковида-19 не является пожизненным», - отмечает ведомство.Перед вакцинацией жители республики будут подписывать согласие на добровольную вакцинацию. Потом их тщательным образом расспросят о состоянии его здоровья.Фото: пресс-служба правительства Бурятии