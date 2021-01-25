В Бурятию пришли 18,5 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В приоритете – вакцинировать полицию





Власти Бурятии начинают массовую вакцинацию от коронавируса и развертывают мобильные прививочные пункты. Все население республики разделили на группы согласно приоритету вакцинации.

«В приоритете «номер один» - медицинские работники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений, лица, находящиеся в домах-интернатах. К приоритету первого уровня относятся пациенты с хроническими заболеваниями, особенно, бронхолегочной системы, сахарным диабетом. По нашему региональному решению, к этому же приоритету отнесены правоохранительные органы», - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта, энергетики, сотрудники государственных контрольных органов, вахтовики, военнослужащие, волонтеры и работники организаций сферы услуг.По территории республики открыты 32 пункта вакцинации. Они есть во всех центральных районных больницах, во всех поликлиниках Улан-Удэ. В крупных поликлиниках и ЦРБ организованы по два-три пункта.«Организовано дополнительно 18 мобильных пунктов. Это 36 бригад», - отмечает Евгения Лупупова.Все поствакцинальные реакции отслеживаются. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с перерывом. Среди тех, кого прививали в «пилотном порядке», осложнений не было.На утро понедельника, 25 января, в Бурятии привиты 5716 человек. Подавляющия их часть пока только первым компонентом вакцины.«За короткое время была осуществлена доставка во все медицинские организации. Сегодня завершена доставка в самые отдаленные места – в Северобайкальский район. Данная вакцина требует определенных условий хранения. Из республиканского бюджета был выделен 1,7 млн. рублей на приобретение 36 морозильных фармацевтических холодильников для обеспечения температурного режима», - говорят в минздраве республики.Записаться на вакцинацию от ковида можно через Интернет на портале Госуслуг, а также можно просто позвонить в поликлинику. Вакцинация бесплатная.Записаться сегодня может и тот, кто не входит в первую приоритетную категорию. Его поставят в очередь, потом вакцинация дойдет и до него. Ход вакцинации постоянно отслеживается властями Бурятии.Особенно большое поступление вакцины в республике ждут в марте. Кстати, весной может начать приходить вакцина, которая уже не требует исполнения жестких требований по условиям хранения.Власти обещают завершить основной этап прививочной кампании до лета.«Для отдаленных населенных пунктов есть два варианта. Для пожилых организовывается доставка к пункту вакцинации. Это прорабатывается с министерством соцзащиты и муниципалитетами. Второй вариант – выезд мобильных ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт – прим. авт.). Вакцинация обязательно происходит или в медицинском кабинете, или в мобильном ФАПе», - поясняет минздрав.Со временем количество пунктов, где жители Бурятии смогут получить прививку от коронавируса, обещают нарастить. Это случится, когда станет приходить вакцина с другим температурным графиком хранения.Вакцинация, напомним, является добровольной. Никто не имеет права заставлять кого-либо прививаться. Но интерес есть.«Идет очень много заявок от коллективов. Уважаемые земляки, несмотря на различную информацию, которая идет в СМИ, в соцсетях, призываю проявить сознательность - ради себя, ради своих близких прийти и провакцинироваться», - подытоживает Евгения Лудупова.При участии в вакцинации очень рекомендуется соблюдать режим. Например, первые дни не ходить в баню. В период вакцинации не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Одним словом, надо обойтись без нагрузок на организм - пусть спокойно вырабатывает антитела.Фото: пресс-служба правительства Бурятии