В Бурятии театрам и кинотеатрам разрешили 50-процентную загрузку залов

Возобновляют работу на этих же условиях дома культуры и клубы в районах республики



Еще один знаковый шаг в сторону от ковидных ограничений сделан сегодня в Бурятии. Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, смягчил ограничительные меры в отношении учреждений культуры.



«Театры и кинотеатры могут работать с загрузкой зрительных залов до 50% от пропускной способности. Возобновляют работу культурно-досуговые учреждения, дома культуры и клубы в районах республики и Улан-Удэ также с загрузкой до 50%», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



При этом деятельность все организации должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.







Фото: pixabay.com

Еще один знаковый шаг в сторону от ковидных ограничений сделан сегодня в Бурятии. Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, смягчил ограничительные меры в отношении учреждений культуры.«Театры и кинотеатры могут работать с загрузкой зрительных залов до 50% от пропускной способности. Возобновляют работу культурно-досуговые учреждения, дома культуры и клубы в районах республики и Улан-Удэ также с загрузкой до 50%», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.При этом деятельность все организации должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Напомним , в конце декабря прошлого года, спустя десять долгих месяцев простоя, театры Улан-Удэ вновь открыли двери с разрешением наполнять зрителями залы максимум на 30%. При этом, как сообщал «Номер один» , в течение 2020 года, несмотря на ограничительные меры, республиканские театры подготовили 20 премьерных спектаклей, 30 новых концертных программ, два новых цирковых представления. В период пандемии состоялось 36 закрытых премьерных показов спектаклей и представлений. На различных интернет-платформах театры показали 68 спектаклей. Зрителями стали более миллиона человек. Только республиканские учреждения культуры показали 88 онлайн-концертов в интернет-пространстве, которые смогли посмотреть 203 619 зрителей. В период действовавших ограничений министерство культуры провело много онлайн-концертов и спектаклей, выставок и презентаций.Фото: pixabay.com