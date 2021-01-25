В Улан-Удэ задержали банду клоунов

Полицейские раскрыли кражу игрушек из игрового автомата



В столице Бурятии полицейские задержали банду клоунов. При этом, в отличие от импортных гангстерских фильмов и реальных событий о наводящих ужас на банки и обывателей крупных городов бандитов в масках клоунов, улан-удэнские злодеи совершили действительно по-детски клоунский налет.



Днем 1 января в полицию Октябрьского района поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже мягких игрушек из игрового автомата. Следствием установлено, что накануне ночью, находясь в фойе одного из продуктовых магазинов по улице Ключевская, ранее судимый за имущественное преступление 20-летний улан-удэнец взломал игровой автомат и похитил несколько игрушек. Его примеру последовали друзья, находившиеся рядом.



Сотрудниками уголовного розыска задержаны пять подозреваемых, в том числе двое несовершеннолетних. Игрушки у них изъяты, сообщили в МВД по Бурятии.



Один из молодых людей пояснил следователю, что решился совершить кражу, разозлившись из-за проигрыша. Похищенное он планировал подарить девушке. Одним словом: цирк. Но возбуждено реальное уголовное дело. Ведется следствие.



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