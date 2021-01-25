Президент Монголии наложил вето на поправки в антикоррупционный закон

Он считает, что Независимое агентство по борьбе с коррупцией не может быть частью структуры исполнительной власти



Президент Монголии наложил частичное вето на три законопроекта. Об этом заявил глава администрации президента Монголии У.Шижир, сообщает



У.Шижир заявил: «Назначение главы Независимого агентства по борьбе с коррупцией премьер-министром стало первым шагом к отмене первоначальных поправок к законопроекту. Мы все знаем, какая партия и политическая сила сегодня формирует правительство и парламент. Поэтому это не гарантирует эффективность борьбы с коррупцией. Согласно принятым Великим Государственным Хуралом законом, антикоррупционное агентство становится частью структуры исполнительной власти. Однако около 89 процентов коррупционных дел связаны с государственными должностными лицами», - пояснил У.Шижир.



Независимое агентство по борьбе с коррупцией должно быть независимым и специально уполномоченным государственным органом, так было узаконено, когда оно формировалось. Поэтому президент Х.Баттулга считает, что новая поправка к закону заставит монгольский народ склониться перед коррумпированными чиновниками, а государство полностью сдаться коррупционерам.



Фото: montsame.mn Президент Монголии наложил частичное вето на три законопроекта. Об этом заявил глава администрации президента Монголии У.Шижир, сообщает МОНЦАМЭ . По его словам, это касается проекта закона о внесении изменений в закон «О борьбе с коррупцией», пакета законов «О судах Монголии» и закона «Об административно-территориальных единицах».У.Шижир заявил: «Назначение главы Независимого агентства по борьбе с коррупцией премьер-министром стало первым шагом к отмене первоначальных поправок к законопроекту. Мы все знаем, какая партия и политическая сила сегодня формирует правительство и парламент. Поэтому это не гарантирует эффективность борьбы с коррупцией. Согласно принятым Великим Государственным Хуралом законом, антикоррупционное агентство становится частью структуры исполнительной власти. Однако около 89 процентов коррупционных дел связаны с государственными должностными лицами», - пояснил У.Шижир.Независимое агентство по борьбе с коррупцией должно быть независимым и специально уполномоченным государственным органом, так было узаконено, когда оно формировалось. Поэтому президент Х.Баттулга считает, что новая поправка к закону заставит монгольский народ склониться перед коррумпированными чиновниками, а государство полностью сдаться коррупционерам.Фото: montsame.mn