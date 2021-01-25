Президент Монголии наложил вето на поправки в антикоррупционный закон

Он считает, что Независимое агентство по борьбе с коррупцией не может быть частью структуры исполнительной власти
Президент Монголии наложил частичное вето на три законопроекта. Об этом заявил глава администрации президента Монголии У.Шижир, сообщает МОНЦАМЭ. По его словам, это касается проекта закона о внесении изменений в закон «О борьбе с коррупцией», пакета законов «О судах Монголии» и закона «Об административно-территориальных единицах».
У.Шижир заявил: «Назначение главы Независимого агентства по борьбе с коррупцией премьер-министром стало первым шагом к отмене первоначальных поправок к законопроекту. Мы все знаем, какая партия и политическая сила сегодня формирует правительство и парламент. Поэтому это не гарантирует эффективность борьбы с коррупцией. Согласно принятым Великим Государственным Хуралом законом, антикоррупционное агентство становится частью структуры исполнительной власти. Однако около 89 процентов коррупционных дел связаны с государственными должностными лицами», - пояснил У.Шижир.
Независимое агентство по борьбе с коррупцией должно быть независимым и специально уполномоченным государственным органом, так было узаконено, когда оно формировалось. Поэтому президент Х.Баттулга считает, что новая поправка к закону заставит монгольский народ склониться перед коррумпированными чиновниками, а государство полностью сдаться коррупционерам.
Фото: montsame.mn
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