В Забайкалье пробуют разводить овцесвиней

Венгерская мангалица напоминает овец, а качество сала и мяса считаются деликатесным



В Забайкалье в фермерском хозяйстве Сергея Колесникова, в 160 километрах от поселка городского типа Чернышевск, начали разводить свиней породы «венгерская мангалица», сообщает официальный портал края.



«Главная особенность этой породы – густая кудрявая шерсть, похожая на шерсть овец. Венгерская мангалица – это единственная порода свиней с длинной шерстью», - рассказал начальник Чернышевской станции по борьбе с болезнями животных Евгений Вологдин.



По словам же самого фермера, для разведения было завезено 80 поросят двухмесячного возраста из Красноярского края, на сегодня в хозяйстве насчитывается 100 голов. Уникальная порода свиней венгерская мангалица радует сочетанием неприхотливости в питании, крепкого здоровья и вкусного мяса. Покрытая завитками длинной шерсти свинья внешне напоминает овечку, а по привязчивому характеру и высокому интеллекту – собаку.



Мангалице достаточно подножного корма, она не требовательна к условиям содержания, не боится морозов; не подвержена большинству заболеваний, которыми страдают другие породы свиней; не требует слишком много внимания; незлоблива, общительна и легко приручаема. Поросята выносливые, с хорошей выживаемостью, а высокое качество сала и мяса считаются деликатесом.



Благодаря пристрастию к вольному выпасу и социальному характеру мангалицу можно назвать свиньей-интеллектуалкой. Летом мангалица покрыта закрученными колечками шерсти, а к зиме у нее вырастает густой подшерсток, превосходно защищающий свою обладательницу от холода.



Диетологи и кулинары в один голос утверждают: мясо и сало мангалицы не просто вкусное, но и очень полезное. А еще мясо мангалицы выводит из организма канцерогены. Именно из мяса мангалицы венгры делают деликатес хамон, а итальянцы – сало лардо по уникальному рецепту трехтысячелетней давности (засолка слоев жира в мраморных емкостях). Поэтому венгерская мангалица сейчас – самая ценная порода свиней.



Забайкальский опыт наверняка может оказаться полезным в Бурятии, где трендом в последнее время стали неприхотливые аборигенные породы овец и коров, способные к самовыпасу. Отара буубэй и пасующиеся рядом венгерские мангалицы будут являть собой впечатляющее зрелище.



Фото: Selo-Exp.com





