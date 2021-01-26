Глава Кяхтинского района Бурятии получил прокурорское представление

Бюджетные учреждения района не платили за коммуналку





Прокурор внес главе Кяхтинского района Бурятии Бимбе Нимаеву представление. Основание для этого стал долг бюджетных организаций района перед поставщиками коммунальных услуг.

«В нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у бюджетных учреждений Кяхтинского района в рамках заключенных контрактов образовалась задолженность за потребленные коммунальные услуги на сумму 14,2 млн рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам рассмотрения представления нарушения устранены, задолженность перед поставщиками коммунальных услуг погашена в полном объеме.Фото: «Номер один»