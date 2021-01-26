В Бурятии в сельской аптеке вместо фармацевта работал неизвестно кто

У работника не было ни высшего образования, ни сертификата специалиста
Прокуратура Бурятии в ходе проверки обнаружила нарушения в работе одного из аптечных пунктов, расположенных в селе Новоильинск.
«В аптечном пункте отпуск лекарственных средств осуществлял работник, не имеющий высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Кроме того, с работником не был заключен трудовой договор», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор внес работодателю представление, которое удовлетворено. С работником заключен трудовой договор по должности помощника фармацевта.
Владельца аптеки привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям - за уклонение от оформления трудового договора с работником и за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований лицензии. В качестве наказания ему выписали штрафы.
Фото: «Номер один»
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