В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 29 813

В республике более 3000 заболевших на 100 тысяч населения, это выше среднероссйского уровня



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 29 813. Это на 148 случаев больше, чем было во вторник, 54% (15 944) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 653 человека, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 148 новых случаев коронавируса: 114 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 931 человек.



В стационарах получаюе лечение 1 041 пациент с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 749. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение проходят 1 014 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 328 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 27105 (+122) человек. Дополнительно снято с наблюдения 33 пациента.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом имеется 1 739 коек, занято – 1 041, свободно – 698 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 809 человек, с нарастающим итогом – 777 715 человек



В Дальневосточном федеральном округе за весь период выявлено 232 522 случая COVID-19, что составляет 6% от общего числа по России. Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится Хабаровский край (18%). Далее следуют Приморский край (15%), Забайкальский край (14%), Якутия (13%) и Бурятия (13%). Остальные регионы - 27% в совокупности, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



Бурятия занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Показатель Бурятии составляет 3 000,2.

В ДФО по информации на 25 января количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 833,7 случаев. В целом по России - 2 833,7 заболевших на 100 тысяч населения.



Фото: pixabay.com

