В Бурятии задержан «парфюмерный» террорист

Пьяный мужчина угрожал взорвать АЗС флаконом одеколона в форме гранаты





В Бурятии утром в поселке Селенгинск Кабанского района сработала кнопка тревожной сигнализации на автозаправочной станции. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на охраняемый объект и задержали на выходе мужчину.



Работники АЗС сообщили, что в здание зашел пожилой мужчина, вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и стал угрожать взорвать ее. Не растерявшись, продавщица нажала кнопку тревожной сигнализации. После этого мужчина вышел на улицу, где был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отдел полиции для принятия правового решения, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Выяснилось, что в руках у пожилого хулигана был флакон от одеколона, выполненный в форме гранаты. Задержанный, 60-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельство произошедшего.



Фото: Росгвардия

