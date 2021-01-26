В Бурятии задержан «парфюмерный» террорист

Пьяный мужчина угрожал взорвать АЗС флаконом одеколона в форме гранаты
В Бурятии утром в поселке Селенгинск Кабанского района сработала кнопка тревожной сигнализации на автозаправочной станции. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на охраняемый объект и задержали на выходе мужчину.
Работники АЗС сообщили, что в здание зашел пожилой мужчина, вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и стал угрожать взорвать ее. Не растерявшись, продавщица нажала кнопку тревожной сигнализации. После этого мужчина вышел на улицу, где был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отдел полиции для принятия правового решения, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Выяснилось, что в руках у пожилого хулигана был флакон от одеколона, выполненный в форме гранаты. Задержанный, 60-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельство произошедшего.
Фото: Росгвардия
Работники АЗС сообщили, что в здание зашел пожилой мужчина, вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и стал угрожать взорвать ее. Не растерявшись, продавщица нажала кнопку тревожной сигнализации. После этого мужчина вышел на улицу, где был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отдел полиции для принятия правового решения, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Выяснилось, что в руках у пожилого хулигана был флакон от одеколона, выполненный в форме гранаты. Задержанный, 60-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельство произошедшего.
Фото: Росгвардия
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