Администрация Улан-Удэ проверит детсады после инцидентов

Они касались присмотра детей и выявления случая острой кишечной инфекции неясной этиологии
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил проверить детские сады города из-за последних инцидентов в учреждениях дошкольного образования, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.
Напомним, правоохранительные органы ведут проверку факта самовольного ухода ребенка из здания детского сада «Теремок» в период тихого часа. Из-за этого возникают вопросы по нахождению детей без присмотра и исправности системы видеонаблюдения.
«Оставлять детей без присмотра нельзя ни под каким предлогом. Педагогические часы нужно проводить в другое время или в другом формате, но чтобы воспитатели находились на своих рабочих местах», - заявил Игорь Шутенков.
Мэр города поручил Комитету по образованию администрации Улан-Удэ провести с руководителями дошкольных образовательных организаций работу о недопущении нахождения воспитанников без присмотра взрослых, а также проверить исправность устройств видеонаблюдения во всех дошкольных учреждениях до 10 февраля.
А в детском саду «Строитель» начато эпидемиологическое расследование по факту выявления случая острой кишечной инфекции неясной этиологии. На основании результатов расследования поручено провести все необходимые санитарно-профилактические мероприятия. Мэр города поручил Комитету по образованию доложить об итогах эпидемиологического расследования, о проведенных противоэпидемиологических мероприятиях и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.
Фото: ulan-ude-info.ru
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