Николай Валуев не застал пострадавшую от нападения собак улан-удэнку

Во время визита известного спортсмена девушке делали операцию





Близкие пострадавшей от нападения собак 20-летней Татьяны Лоскутниковой рассказали в соцсетях последние новости о ходе лечения девушки. Как оказалось, вчера Татьяну навестил известный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. К сожалению, встретиться лично с девушкой у него не получилось – в этот момент она была на операции. Несмотря на это, родственники все равно поблагодарили Валуева за участие.

– С Таней, к сожалению, не смог встретиться – у неё была операция! Спасибо, Николай Сергеевич, за участие. Прооперировали глаза, их зашили. В таком состоянии, по прогнозам врачей, они будут около полугода; пересадили часть кожи. Некоторое время Таня проведет в реанимации, - рассказывают на странице в соцсети.







Кроме того, семья Лоскутниковых обращается к улан-удэнцам – им необходима помощь переводчиков. В ближайшее время семья Тани планирует списаться с клиниками в США, Германии, Корее и Китае. Причина – необходимость проведения операции на глазах, которой в нашей стране не делают.– Пожалуйста, напишите в личку, подарите нам надежду на полноценное зрение, – обращаются близкие улан-удэнки.Написать семье девушки можно в личные сообщения в профиль @tanya_loskutnikova_vera03 в сети Инстаграм.Напомним, в декабре 2020 года 20-летняя Татьяна Лоскутникова стала жертвой нападения собак в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Сейчас она проходит лечение в московских клиниках.Фото: со страницы родственников Татьяны Лоскутниковой в Инстаграм