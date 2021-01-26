В Улан-Удэ ищут 16-летнюю девушку

Она ушла из дома 20 декабря и может проживать у подруги



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Снежану Деревцову, которая 20 декабря ушла из дома по улице Буйко и до настоящего времен не вернулась. Девушка ранее неоднократно уходила из дома, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы светло-русые, глаза зеленые.



Была одета: в бордовый пуховик, бежевые сапоги.



Отметим, с момента ухода была на связи с родственниками. В телефонном разговоре 17 января сообщила, что проживает у подруги.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8(950)384-05-84 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



