26.01.2021
В Улан-Удэ ищут 16-летнюю девушку

В Улан-Удэ ищут 16-летнюю девушку

Она ушла из дома 20 декабря и может проживать у подруги

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Снежану Деревцову, которая 20 декабря ушла из дома по улице Буйко и до настоящего времен не вернулась. Девушка ранее неоднократно уходила из дома, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета: в бордовый пуховик, бежевые сапоги.

Отметим, с момента ухода была на связи с родственниками. В телефонном разговоре 17 января сообщила, что проживает у подруги.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)44-02-02, 8(950)384-05-84 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии

девушка поиски Улан-Удэ
^