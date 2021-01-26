Жители Улан-Удэ взбунтовались против возможного соседства с собачьим приютом

В мэрии уже заявили, что приюта на Спиртзаводской трассе не будет





«Мы предложили три земельных участка. Один на Спиртзаводской трассе и два в микрорайоне Медведчиково», – доложила мэру города председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию Дарима Дондукова.Жителям города, проживающим в этих районах, такая новость не понравилась. Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик со сходом жителей Спиртзаводской трассы. На видео надпись: «Мы против собачьего приюта в жилой зоне». В комментариях живущие там пользователи соцсети тоже высказывают недовольство.– На Спиртзаводской трассе уже чего только не планируют построить – начали с кладбища, планируют построить крематорий, хотят возить золу с ТЭЦ, ещё и приют для собак – там своих свор хватает. В общем – людям, похоже, там места нет, – высказываются в комментариях.Впрочем, власти города тут же сообщили, что от варианта размещения приюта на Спиртзаводской трассе уже решено отказаться. Как рассказали в Комитете городского хозяйства, в первую очередь, необходимо было найти варианты размещения приюта «Надежда», который сейчас находится в микрорайоне Забайкальский. Просьбу перевезти приют из жилой зоны ранее высказали на сходе жители этого микрорайона.«Представители приюта «Надежда», рассмотрев варианты размещения в Медведчиково, отказались от этой территории. Вариант, предложенный по Спиртзаводской трассе, не отвечает требованиям градостроительных нормативов. На данный момент администрация города совместно с руководством приюта «Надежда» рассматривает дополнительные варианты его размещения вне жилой зоны города», - заявили в комитете.Напомним, «собачий вопрос» в Улан-Удэ обострился после того, как девушка и ребенок серьезно пострадали от нападения собак в микрорайоне Забайкальский. Комитет городского хозяйства тогда сделал предположение, что напавшие на людей собаки сбежали расположенного в микрорайоне приюта «Надежда». После этого жители поселка провели сход и потребовали убрать приют их района.Отметим, волонтеры обвинения в причастности своих собак к нападениям отрицают. Они также говорят, что на момент создания приюта «Надежда» поблизости не было жилой застройки, дома вокруг него построили уже позже.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»