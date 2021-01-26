В Бурятии начата разработка тарифного соглашения в электроэнергетике

Заключение такого соглашения являлось условием прекращения голодовки рабочих ТГК-14 в Улан-Удэ
Представители энергокомпании ТГК-14 совместно с первичной профсоюзной организацией филиала «Генерация Бурятия» и органами правительства республики начали совместную работу над разработкой и утверждением отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике региона, сообщила пресс-служба энергокомпании.
Рабочая группа под председательством вице-премьера правительства Бурятии Евгения Луковникова создана в правительстве республики. В нее вошли представители профильных министерств правительства, республиканской службы по тарифам, администрации Улан-Удэ, ТГК-14, профсоюзных организаций.
На основании статьи 47 Трудового кодекса РФ проект ОТС разрабатывается в ходе коллективных переговоров работодателя и профсоюзной организации. Порядок, сроки разработки проекта регионального отраслевого соглашения и заключения соглашения, согласно законодательству, определяются специально созданной комиссией. В ближайшие дни эта комиссия начнет свою работу.
При подготовке регионального ОТС получат дальнейшее развитие вопросы организации и оплаты труда. Ключевой вопрос – обеспечить последовательное повышение уровня оплаты труда, а самое главное – найти источник для выполнения таких обязательств. «Реализация энергоэффективных проектов и сохранение полученного эффекта в тарифах должны стать гарантом успешной реализации регионального отраслевого соглашения», - отметили в ТГК-14.
Напомним, в конце декабря в компании «Генерация Бурятии», которая является филиалом ТГК-14, прошли акции протеста рабочих, которые требовали повышения заработной платы. По итогам проверки компании прокуратура установила, что в прошлом году «Генерация Бурятии» (филиал ТГК-14) в нарушение норм трудового законодательства не производила индексацию зарплаты, ее механизм, периодичность и порядок определения величины не были определены. По этим фактам гендиректору ТГК-14 внесли прокурорское представление.
А 28 декабря участники протестной акции работников ТГК-14, руководство компании, представители правительства Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, согласно которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. По условиям договоренности, подписание протокола означало, что протестная акция официально прекращена, была достигнута договоренность создать рабочую группу по разработке регионального отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии.
Фото: news.tgk-14.com
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