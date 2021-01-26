Лента о Байкале претендует на звание лучшего документального фильма года

Она рассказывает о людях, "забытых" на Байкале, оказавшихся заложниками закона о защите озера.

Третья национальная премия в области веб-индустрии, церемония вручения которой состоится 5 февраля, объявила номинантов. За победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, чья премьера состоялась с ноября 2019 года по декабрь 2020-го.

Организаторы подчеркивают, что в этом году на премию было подано рекордное количество заявок - почти в три раза больше, чем в предыдущем. Ничего удивительного в этом нет - во время пандемии в интернет пришли даже те, кто ранее туда не заглядывал.

В связи с таким наплывом контента и обстоятельствами организаторы приняли решение выделить отдельную номинацию для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, вне зависимости от хронометража. Таким образом, с этого года сериалы участвуют в трех категориях - "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж более 24 минут).

Отметим, в номинации "документальных онлайн-проектов года" выдвинута "Байкал. Выжить любой ценой". Социальный блокбастер рассказывает о людях, "забытых" на Байкале, оказавшихся заложниками закона о защите озера. Ранее фильм был признан лучшим на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе.- Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Так было ещё до коронавируса, так что после снятия ограничений жизнь в далёкой Сибири не станет легче. Людям, живущим на берегу Байкала, почти ничем заниматься нельзя: ни промыслом, ни ведением хозяйства, даже хоронить людей теперь нужно в другом месте. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, - говорится в описании ленты.В соперниках у байкальской ленты история про детей с синдромом Дауна "Съесть слона", документальный фильм "Листьев. Новый взгляд" и другие.