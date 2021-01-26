В Улан-Удэ число обращений по отлову бездомных собак пошло на спад

Рейды по частному сектору продолжаются



Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, пик обращений по поводу отлова безнадзорных животных пришелся на 15 января. Тогда в единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 352 заявок. Сейчас идет спад по обращениям.



– Всего принято 2711 обращения, отработали 1564 обращений, – доложил Сергей Гашев.



Также в Улан-Удэ продолжаются рейды по частному сектору с целью выявления нарушений при содержании собак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего проверено 6267 домовладений и на хозяев животных составлено 153 протокола об административных правонарушениях, выдано 1982 требования на явку. Республиканским Управлением ветеринарии, с учетом обращений граждан на ветстанцию, зарегистрировано 1282 особи, вакцинировано 1450 особей.



– В выходные все люди ринулись на регистрацию животных. Были очереди. Все люди выписывают жетоны. Предлагаем жетоны не выдавать при последующих регистрациях: либо чипировать, либо на ухо ставить метку. Лучше на ухо ставить метку, потому что визуально будет видно, хозяйская собака или нет, – отметил заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Жетоны сделаны из пластика и крепление довольно ненадежное. Поэтому у многих они просто лежат дома, потому что цеплять на собаку это нереально.



Напомним, пройти процедуру регистрации питомца можно с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Из-за наплыва посетителей станция перешла на работу без выходных. Телефон регистратуры: 43-79-71. Дополнительные телефонные номера для консультации по регистрации и вакцинации домашних животных: 43-07-64, 43-55-98, 41-89-14, 43-79-71. Кроме того, процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по улице Родины, 11.



Государственная регистрация домашних животных производится на безвозмездной основе. Владельцы животных оплачивают только стоимость жетона (50 рублей) или чипа (315 рублей).



Фото: «Номер один»