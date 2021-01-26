В Бурятии в канун восточного Нового года усиливают «антиковидные» меры

В адрес религиозных организаций и глав районов направлены письма о необходимости дополнительных мер по профилактике коронавируса



В период празднования Нового года по лунному календарю, который нынче наступит 12 февраля, а 10 февраля начнутся предпраздничные буддийские ритуалы, ожидается увеличение потока посетителей в буддийских храмах. Региональный оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, дал рекомендации верующим по соблюдению мер профилактики во время посещения дацанов.



«В адрес религиозных организаций и глав муниципальных образований направлены письма о необходимости принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер по профилактике коронавируса при проведении религиозных мероприятий. В том числе: по использованию защитных масок как священнослужителями, так и посетителями; использованию устройств обеззараживания. Обязательно проветривание помещений, обработка рук, соблюдение социальной дистанции и усиленный дезинфекционный режим», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Эпидемиологи призвали воздержаться от посещения молебнов людей с высоким риском тяжелого течения заболевания, в частности, жителей республики в возрасте 65 лет и старше и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить онлайн трансляцию с молебна по телевизионным каналам, на радио и в сети интернет.



«Мы все сегодня живем в условиях высокой опасности. Особенно нам важно создать безопасные условия для пожилых людей. Родственникам необходимо поберечь старшее поколение и максимально ограничить контакты с пожилыми. Пока не завершится вакцинация, и не будет сформирован коллективный иммунитет, мы, к сожалению, вынуждены жить в условиях ограничений. Так как вирус остается, опасность меньше не стала. Каждый день мы регистрируем новые случаи инфицирования, - отметил Алексей Цыденов.







Фото: egov-buryatia.ru В период празднования Нового года по лунному календарю, который нынче наступит 12 февраля, а 10 февраля начнутся предпраздничные буддийские ритуалы, ожидается увеличение потока посетителей в буддийских храмах. Региональный оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, дал рекомендации верующим по соблюдению мер профилактики во время посещения дацанов.«В адрес религиозных организаций и глав муниципальных образований направлены письма о необходимости принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер по профилактике коронавируса при проведении религиозных мероприятий. В том числе: по использованию защитных масок как священнослужителями, так и посетителями; использованию устройств обеззараживания. Обязательно проветривание помещений, обработка рук, соблюдение социальной дистанции и усиленный дезинфекционный режим», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.Эпидемиологи призвали воздержаться от посещения молебнов людей с высоким риском тяжелого течения заболевания, в частности, жителей республики в возрасте 65 лет и старше и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить онлайн трансляцию с молебна по телевизионным каналам, на радио и в сети интернет.«Мы все сегодня живем в условиях высокой опасности. Особенно нам важно создать безопасные условия для пожилых людей. Родственникам необходимо поберечь старшее поколение и максимально ограничить контакты с пожилыми. Пока не завершится вакцинация, и не будет сформирован коллективный иммунитет, мы, к сожалению, вынуждены жить в условиях ограничений. Так как вирус остается, опасность меньше не стала. Каждый день мы регистрируем новые случаи инфицирования, - отметил Алексей Цыденов. Как сообщал «Номер один» , глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, уже призвал паству смотреть трансляции с молебнов по телевидению и слушать по радио. «Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время. Берегите себя и своих близких, проявите буддийскую заботу о тех, кто рядом с вами!», - подчеркнул Хамбо лама.Фото: egov-buryatia.ru