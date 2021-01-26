В Бурятии на 19 лет осужден убийца девочки и девушки

С момента преступлений до внесения приговора прошло 18 и 20 лет



Девятнадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание в Бурятии вынес суд 45-летнему мужчине, признанному виновным в убийствах девушки и школьницы, совершенных 20 лет назад, сообщили Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что в сентябре 2000 года в городе Северобайкальск мужчина вечером, прогуливаясь возле местного пляжа, повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом он заманил девочку в расположенный рядом лес, где, используя превосходство в физической силе, изнасиловал потерпевшую. А далее задушил жертву платком, который находился на ее шее, затем нанес потерпевшей два удара ножом в шею и поясничную область. После скрылся с места происшествия.



Затем в августе 2002 года, проезжая по городу на автомобиле, злоумышленник вызвался подвезти до близлежащего поселка голосовавшую на обочине 21-летнюю девушку, работавшую в местной библиотеке. По пути за пределами населенного пункта между водителем и пассажиркой произошла ссора. В ходе нее мужчина нанес девушке удар ножом в грудь, а после, двигаясь на автомобиле на высокой скорости, открыл пассажирскую дверь и вытолкнул жертву из салона наружу. Потерпевшая скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля. Затем водитель выкинул с дороги сумку девушки.



Лишь спустя 16 лет - после задержания злоумышленника - при проверке его показаний на месте преступления на указанном мужчиной участке, прилегающем к обочине автодороги, следователям удалось обнаружить ту самую сумку потерпевшей.



Первым приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Однако в ходе его пересмотра в кассационном порядке установлено, что следствием и судом не учтены обстоятельства, отягчающие наказание. На момент совершения убийств и изнасилования мужчина уже имел судимость за другие умышленные преступления. С учетом рецидива преступлений мужчине новым приговором суда назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



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